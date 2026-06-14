To rozgrywki, w których byli tylko zwycięzcy. Blisko 150 osób wzięło udział w zawodach Futbol Plus - ogólnopolskim turnieju piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Rywalizacja odbyła się na trzech boiskach stadionu Sandecji Nowy Sącz.

Blisko 150 dzieci z niepełnosprawnościami zagrało w turnieju Futbol Plus w Nowym Sączu / Józef Polewka / RMF FM

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Dwudniowym zawodom przyglądał się z bliska reporter RMF FM Paweł Konieczny.

W każdym spotkaniu był grad goli, ale jak przekonał się nasz wysłannik, uczestnikom niesamowitą radość sprawiało już samo dotknięcie piłki.

Dla dzieci ten turniej jest bardzo ważny, ważniejszy, jak Liga Mistrzów dla profesjonalnych zawodników. Po prostu dzieci wyszły z domów. Jest taka integracja. One żyją, kochają piłkę nożną, zostawiają w każdym procencie serce na boisku - mówił w rozmowie z RMF FM Grzegorz Bugno, koordynator akademii sportowej Gorlickie Misie.

Wyniki są sprawą podrzędną. Przede wszystkim dzieciaki dobrze się bawią. Jeżeli któryś się przewróci z przeciwnej drużyny, nasz zawodnik zostawia piłkę, pomaga mu wstać i to jest piękne - dodawał nasz rozmówca.

/ Józef Polewka / RMF FM

/ Józef Polewka / RMF FM

Mateusz Semka, koordynator Futbol Plus, podkreślał, że dzieci uczestniczące w turnieju mają okazję przeżyć coś wyjątkowego. Tutaj każdy jest Lewandowskim, Ronaldo i może kopnąć piłkę tak jak dzisiaj, na dużych stadionach. Tydzień temu byliśmy w Gdańsku na Polsat Plus Arenie, teraz tutaj. Czekamy na Narodowy - powiedział.

/ Józef Polewka / RMF FM

/ Józef Polewka / RMF FM

Szczęście w trakcie turnieju widać było także na twarzach rodziców. Śmiało wskazywali, że osoby niepełnosprawne też mają swoje pasje, które warto rozwijać.

W piłkarskie szranki stanęli w niedzielę również trenerzy i wolontariusze. Całą, dziesiątą już edycję imprezę podsumowała ceremonia uhonorowania wszystkich zawodników.