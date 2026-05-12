Do groźnej sytuacji doszło w minioną niedzielę w miejscowości Zastów pod Krakowem. Policjant oraz funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei zauważyli kierującą samochodem osobowym, która wjechała na przejazd kolejowy w chwili, gdy zapory zaczęły się opuszczać, a sygnalizator nadawał już czerwone światło. Na szczęście nie doszło do tragedii.

Sytuacja była wyjątkowo groźna, ponieważ w kierunku przejazdu zbliżał się pociąg. Policjant i funkcjonariusz SOP natychmiast zareagowali - policjant uniósł rogatkę i polecił kobiecie natychmiast wycofać pojazd.

Kilka sekund później przez przejazd z dużą prędkością przejechał pociąg.

Kara dla kierującej

Za popełnione wykroczenie kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 500 złotych, który nałożył funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei.

Służby przypominają, że lekceważenie sygnalizacji oraz wjazd na przejazd kolejowy podczas opuszczania zapór może mieć tragiczne skutki. "W starciu z pociągiem samochód nie ma żadnych szans" - ostrzegają funkcjonariusze.