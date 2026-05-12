Od soboty, 16 maja, mieszkańcy północnych dzielnic Krakowa będą mogli korzystać z nowej linii autobusowej nr 150. Połączenie zapewni szybki i wygodny dojazd z pętli „Krowodrza Górka P+R” do rejonu Bronowic Wielkich, obejmując przy tym tereny dotychczas słabiej skomunikowane.

Linia autobusowa nr 150 zacznie kursować 16 maja

W sobotę, 16 maja w Krakowie zacznie kursować nowa linia autobusowa nr 150. Zmiany w komunikacji miejskiej są związane z zakończeniem przebudowy ciągu ulic Jordanowskiej, Stelmachów i Piaskowej oraz uruchomieniem nowej pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Chełmońskiego i Piaskowej.

Dzięki temu mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do transportu publicznego.

Jak informują przedstawiciele miasta, linia nr 150 zapewni obsługę komunikacyjną nowych oraz dotychczas mniej skomunikowanych terenów.

Szczegóły trasy linii 150

Nowa linia autobusowa nr 150 będzie kursować na trasie: „Krowodrza Górka P+R” – ul. Ździebły-Danowskiego, ul. Opolska, ul. Wyki, ul. Pachońskiego, ul. Władysława Łokietka, ul. Jordanowska, ul. Stelmachów – „Piaskowa”.

To oznacza, że mieszkańcy Bronowic Wielkich oraz okolicznych osiedli zyskają bezpośrednie połączenie z ważnymi punktami przesiadkowymi i centrum miasta.





Rozkład jazdy - kiedy pojedzie autobus?

Linia 150 będzie kursować w następujący sposób: W dni powszednie w godzinach szczytu co 20 minut, w pozostałym czasie co 30 minut.

W soboty i dni świąteczne co 30 minut.

