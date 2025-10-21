Do szpitala w stanie krytycznym trafił 16-latek - poinformowała we wtorek policja. To pokłosie wypadku, do którego doszło w gminie Myślenice w Małopolsce. Razem z 16-letnim kolegą jechał hulajnogą elektryczną. Nie mieli kasków, a wcześniej spożywali alkohol. Ponieważ to już kolejne poważne zdarzenie będące wynikiem nieodpowiedzialności nastolatków, policja wystosowała apel do wszystkich rodziców i opiekunów.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W Małopolsce dwóch 16-latków jechało na jednej hulajnodze elektrycznej. Przewrócili się, a jeden trafił do szpitala w stanie krytycznym.

Wcześniej pili alkohol.

Policja stanowczo zaapelowała do rodziców, że hulajnoga to nie zabawka; powinni oni pilnować, jak ich dzieci korzystają z hulajnóg, które potrafią rozpędzać się nawet do 70-80 km/h.

Szczegóły tego dramatycznego wypadku, który mógł skończyć się jeszcze większą tragedią, znajdziesz poniżej.

W gminie Myślenice w województwie małopolskim - w nocy z soboty na niedzielę - doszło do dramatycznego wypadku. Dwóch 16-latków jadących na jednej hulajnodze elektrycznej od strony miejscowości Łęki w kierunku Poręby, przewróciło się. Jeden z nich trafił do szpitala w stanie krytycznym. Wcześniej spożywali alkohol. Żaden z nich nie miał kasku.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jeden z chłopców doznał bardzo poważnych obrażeń zagrażających życiu i został przetransportowany do szpitala w stanie krytycznym. Drugi 16-latek, również mieszkaniec gminy Myślenice, został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - miał ponad promil alkoholu. Nastolatek oświadczył policjantom, że wcześniej wspólnie z kolegą spożywali alkohol, a ten, który kierował hulajnogą, miał odwieźć go do domu.

/ Policja Myślenice / Policja

"Po raz kolejny przypominamy, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, lecz pojazd, którego niewłaściwe użytkowanie może mieć tragiczne skutki. Jazda po alkoholu, bez kasku czy przewożenie pasażera są nie tylko niezgodne z przepisami, ale też niezwykle niebezpieczne. Apelujemy do rodziców i opiekunów nastolatków, by zwracali uwagę na to, w jaki sposób i gdzie ich dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych. Wiele z nich potrafi osiągać prędkości sięgające nawet 70–80 km/h, co stwarza ogromne zagrożenie nie tylko dla pieszych czy innych uczestników ruchu, ale przede wszystkim dla samych użytkowników" - zaapelowała do rodziców myślenicka policja.