Szczęśliwy finał pełnej dramaturgii sytuacji w Teksasie. Po dachowaniu samochodu na poboczu autostrady pod pojazdem utknęło dziecko. Szybka interwencja policjantów, zarejestrowana przez kamery nasobne, sprawiła, że - według lekarzy - maluch powinien wkrótce wrócić do pełnego zdrowia.

W Teksasie doszło do dachowania samochodu, pod którym utknęło dziecko.

Szybka interwencja policjantów i kierowców uratowała życie malucha.

Cała akcja została zarejestrowana przez kamery nasobne funkcjonariuszy.

Dziecko po wyciągnięciu spod pojazdu było nieprzytomne, ale udało się je reanimować.

Zarówno matka, jak i dziecko mają szansę na pełny powrót do zdrowia.

Policja i lokalna społeczność otrzymały podziękowania za bohaterską postawę.

Ciekawe informacje ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Sytuację opisuje dziś m.in. ABC News. Wcześniej nagraniem z interwencji podzieliła się policja z Fort Worth w Teksasie.

Do wypadku doszło na ruchliwej autostradzie w czwartek, 23 października. Policjanci otrzymali zgłoszenie o dachowaniu samochodu, w którym znajdowały się matka i dziecko. W wyniku wypadku kobieta wypadła z pojazdu, a dziecko utknęło pod samochodem.

Walka o życie dziecka

Na nagraniu widać funkcjonariusza biegnącego do przewróconego auta. Słychać także matkę, która rozpaczliwie woła o pomoc.

Policjant poprosił o wsparcie innych kierowców, którzy zatrzymali się w pobliżu miejsca wypadku. "Musimy przesunąć samochód" - mówi funkcjonariusz i dodaje, że jego zdaniem dziecko znajduje się pod pojazdem. "Nie przestawajcie, ruszajcie się" - ponaglał zebranych.

Ostatecznie samochód został podniesiony na tyle, by policjant mógł chwycić nogę dziecka i wyciągnąć je w bezpieczne miejsce.

Dziecko było nieprzytomne. Jeden z funkcjonariuszy stwierdził jednak, że wyczuwa puls - rozpoczęto resuscytację. Policjant uciskał klatkę piersiową dziecka. W końcu maluch zaczął płakać. Wszystko skończyło się szczęśliwie - zarówno matka, jak i jej dziecko mają szansę na powrót do pełnej sprawności.

Podziękowania i słowa uznania

"Choć ten film może być bardzo trudny do obejrzenia, stanowi ważny przykład sytuacji, z jakimi mogą mierzyć się policjanci podczas służby" - napisała policja we wpisie w mediach społecznościowych.

Szef miejscowej policji, Eddie Garcia, w mediach społecznościowych nazwał dziecko "małym aniołkiem" i podkreślił bohaterstwo funkcjonariuszy. Podziękował także obywatelom, którzy zatrzymali się, by pomóc w akcji ratunkowej.

Jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) u dziecka?

Przy tej okazji warto przypomnieć sobie zasady przeprowadzania RKO u dzieci. Całą procedurę opisano na stronach rządowych. W przeciwieństwie do dorosłych, u których najczęściej przyczyną zatrzymania krążenia są choroby serca, u dzieci i niemowląt najczęściej dochodzi do tego w wyniku niedotlenienia, spowodowanego problemami z oddychaniem.

Krok po kroku: RKO u dzieci i niemowląt

1. Sprawdź bezpieczeństwo miejsca. Upewnij się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne zarówno dla Ciebie, jak i dla dziecka.

2. Oceń przytomność. Delikatnie potrząśnij dzieckiem i zapytaj, czy wszystko w porządku. Brak reakcji oznacza konieczność podjęcia dalszych działań.

3. Wezwij pomoc. Jeśli dziecko nie reaguje, natychmiast wezwij pomoc - zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

4. Udrożnij drogi oddechowe i oceń oddech:

Połóż dziecko lub niemowlę na twardej, płaskiej powierzchni.

U niemowląt podłóż pod plecy np. zrolowany ręcznik, aby uzyskać neutralną pozycję głowy.

Upewnij się, że usta dziecka są wolne od ciał obcych.

Przez 10 sekund obserwuj ruchy klatki piersiowej, nasłuchuj oddechu i sprawdź, czy czujesz wydychane powietrze na swoim policzku.

5. Wykonaj 5 wdechów ratowniczych

U niemowląt: obejmij ustami nos i usta dziecka.

U starszych dzieci: zatkaj nos, obejmij ustami usta dziecka.

Każdy wdech powinien trwać około 1 sekundy, obserwuj unoszenie się klatki piersiowej.

Powtórz pięciokrotnie.

6. Uciskaj klatkę piersiową - 15 uciśnięć i 2 wdechy (15:2)

Niemowlęta (0-1 rok): Uciskaj dwoma palcami na środku klatki piersiowej (ok. 1 cm poniżej linii sutków), na głębokość około ⅓ wysokości klatki piersiowej, w tempie 100-120 uciśnięć na minutę.

Dzieci powyżej 1. roku życia: Uciskaj jedną ręką na środku mostka, również na głębokość ⅓ klatki piersiowej, w tempie 100-120 uciśnięć na minutę.

7. Kontynuuj RKO