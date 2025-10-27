Szczęśliwy finał pełnej dramaturgii sytuacji w Teksasie. Po dachowaniu samochodu na poboczu autostrady pod pojazdem utknęło dziecko. Szybka interwencja policjantów, zarejestrowana przez kamery nasobne, sprawiła, że - według lekarzy - maluch powinien wkrótce wrócić do pełnego zdrowia.
- W Teksasie doszło do dachowania samochodu, pod którym utknęło dziecko.
- Szybka interwencja policjantów i kierowców uratowała życie malucha.
- Cała akcja została zarejestrowana przez kamery nasobne funkcjonariuszy.
- Dziecko po wyciągnięciu spod pojazdu było nieprzytomne, ale udało się je reanimować.
- Zarówno matka, jak i dziecko mają szansę na pełny powrót do zdrowia.
- Policja i lokalna społeczność otrzymały podziękowania za bohaterską postawę.
Sytuację opisuje dziś m.in. ABC News. Wcześniej nagraniem z interwencji podzieliła się policja z Fort Worth w Teksasie.
Do wypadku doszło na ruchliwej autostradzie w czwartek, 23 października. Policjanci otrzymali zgłoszenie o dachowaniu samochodu, w którym znajdowały się matka i dziecko. W wyniku wypadku kobieta wypadła z pojazdu, a dziecko utknęło pod samochodem.
Na nagraniu widać funkcjonariusza biegnącego do przewróconego auta. Słychać także matkę, która rozpaczliwie woła o pomoc.
Policjant poprosił o wsparcie innych kierowców, którzy zatrzymali się w pobliżu miejsca wypadku. "Musimy przesunąć samochód" - mówi funkcjonariusz i dodaje, że jego zdaniem dziecko znajduje się pod pojazdem. "Nie przestawajcie, ruszajcie się" - ponaglał zebranych.
Ostatecznie samochód został podniesiony na tyle, by policjant mógł chwycić nogę dziecka i wyciągnąć je w bezpieczne miejsce.
Dziecko było nieprzytomne. Jeden z funkcjonariuszy stwierdził jednak, że wyczuwa puls - rozpoczęto resuscytację. Policjant uciskał klatkę piersiową dziecka. W końcu maluch zaczął płakać. Wszystko skończyło się szczęśliwie - zarówno matka, jak i jej dziecko mają szansę na powrót do pełnej sprawności.
"Choć ten film może być bardzo trudny do obejrzenia, stanowi ważny przykład sytuacji, z jakimi mogą mierzyć się policjanci podczas służby" - napisała policja we wpisie w mediach społecznościowych.
Szef miejscowej policji, Eddie Garcia, w mediach społecznościowych nazwał dziecko "małym aniołkiem" i podkreślił bohaterstwo funkcjonariuszy. Podziękował także obywatelom, którzy zatrzymali się, by pomóc w akcji ratunkowej.
Przy tej okazji warto przypomnieć sobie zasady przeprowadzania RKO u dzieci. Całą procedurę opisano na stronach rządowych. W przeciwieństwie do dorosłych, u których najczęściej przyczyną zatrzymania krążenia są choroby serca, u dzieci i niemowląt najczęściej dochodzi do tego w wyniku niedotlenienia, spowodowanego problemami z oddychaniem.
Krok po kroku: RKO u dzieci i niemowląt
1. Sprawdź bezpieczeństwo miejsca. Upewnij się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne zarówno dla Ciebie, jak i dla dziecka.
2. Oceń przytomność. Delikatnie potrząśnij dzieckiem i zapytaj, czy wszystko w porządku. Brak reakcji oznacza konieczność podjęcia dalszych działań.
3. Wezwij pomoc. Jeśli dziecko nie reaguje, natychmiast wezwij pomoc - zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.
4. Udrożnij drogi oddechowe i oceń oddech:
- Połóż dziecko lub niemowlę na twardej, płaskiej powierzchni.
- U niemowląt podłóż pod plecy np. zrolowany ręcznik, aby uzyskać neutralną pozycję głowy.
- Upewnij się, że usta dziecka są wolne od ciał obcych.
- Przez 10 sekund obserwuj ruchy klatki piersiowej, nasłuchuj oddechu i sprawdź, czy czujesz wydychane powietrze na swoim policzku.
5. Wykonaj 5 wdechów ratowniczych
- U niemowląt: obejmij ustami nos i usta dziecka.
- U starszych dzieci: zatkaj nos, obejmij ustami usta dziecka.
- Każdy wdech powinien trwać około 1 sekundy, obserwuj unoszenie się klatki piersiowej.
- Powtórz pięciokrotnie.
6. Uciskaj klatkę piersiową - 15 uciśnięć i 2 wdechy (15:2)
- Niemowlęta (0-1 rok): Uciskaj dwoma palcami na środku klatki piersiowej (ok. 1 cm poniżej linii sutków), na głębokość około ⅓ wysokości klatki piersiowej, w tempie 100-120 uciśnięć na minutę.
- Dzieci powyżej 1. roku życia: Uciskaj jedną ręką na środku mostka, również na głębokość ⅓ klatki piersiowej, w tempie 100-120 uciśnięć na minutę.
7. Kontynuuj RKO
- Powtarzaj cykl 15 uciśnięć i 2 wdechów do czasu przyjazdu służb ratunkowych lub powrotu oddechu.
- Pamiętaj, że u dzieci kluczowe jest rozpoczęcie od 5 wdechów ratowniczych, ponieważ najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia jest niedotlenienie.