Nocny spacer i podziwianie neonów, śpiewanie z flisakami nad Wisłą czy nauka szyfrowania dokumentów. 20. edycja Krakowskiej Nocy Muzeów zapowiada się naprawdę ciekawie.

Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów dołącza do Nocy Muzeów / Łukasz Gągulski / PAP

17 maja otwarte zostaną drzwi ponad 70 krakowskich instytucji kultury, które przygotowały 300 wydarzeń.

Noc Muzeów w Krakowie odbywa się dzień wcześniej niż w innych polskich miastach, czyli z piątku na sobotę. Jak tłumaczą organizatorzy chodzi o to, by goście mogli odwiedzić muzea w Krakowie, ale też w innych miastach.

Każdego roku przybywa nam nowych partnerów i w tym roku także mamy dwa nowe muzea: Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego oraz Muzeum Dominikanów - mówi Iga Żyra p.o. dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

W tegorocznym programie Nocy Muzeów jest wiele ciekawych propozycji. Ci, którzy odwiedzą Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, będą mogli posłuchać setów muzycznych przygotowanych przez krakowskich didżejów.

W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w ramach oferty dla najmłodszych będzie można zobaczyć spektakl teatralny poświęcony Nawojce.

Muzeum Stanisława Wyspiańskiego (oddział MNK) przygotowało "Wesele u Wyspiańskiego", czyli wieczór taneczny z lekcjami tańca swingowego, pokazami animacji tanecznych i swingową potańcówką.

Znużonych chodzeniem i zwiedzaniem Muzeum Etnograficzne zaprasza do sali z wygodnymi poduszkami i sączącą się w tle muzyką. Wieczór wypełnią czytane i opowiadane historie związane z dawnym Krakowem oraz teksty pieśni i ballad ludowych, nierzadko mrożące krew w żyłach.

Iga Żyra o Nocy Muzeów 2024 Jacek Skóra / RMF24

Wejście do muzeów kosztuje 5 złotych. Są też placówki, do których wstęp jest tańszy, ale szczegółowe informacje znajdują się na ich stronach. Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać bezpłatnie. Na niektóre wydarzenia obowiązują rezerwacje.

Program Nocy Muzeów w Krakowie jest dostępny na stronie krakowskienoce.pl.

Łatwiej będzie dojechać do instytucji kultury, bo Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchamia dwie specjalne linie: tramwajową numer 60 i autobusowa 600.

Noc Muzeów jest organizowana przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Stałą Konferencję Dyrektorów Muzeów Krakowskich.