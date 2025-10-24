​Pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie natknął się na niecodzienny widok podczas opróżniania kosza przy ulicy Pilotów. Wśród odpadów znalazł plastikowe pojemniki z żywymi, jadowitymi pająkami. Na miejscu interweniowały służby oraz weterynarz.

Jak poinformowała krakowska Straż Miejska w mediach społecznościowych, w czwartek przed północą dyżurny otrzymał zgłoszenie od pracownika MPO Kraków, który podczas rutynowego opróżniania kosza na śmieci przy ulicy Pilotów, zauważył plastikowe pojemniki, w których znajdowały się żywe pająki.

Szybka reakcja

Nietypowe znalezisko natychmiast wzbudziło niepokój. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol straży miejskiej, który potwierdził, że w pojemnikach znajdują się żywe zwierzęta.

Ze względu na potencjalne zagrożenie, strażnicy zdecydowali się wezwać na pomoc weterynarza. Przybyły specjalista przejął opiekę nad jadowitymi stawonogami i zabezpieczył je w odpowiednich warunkach.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Nie wiadomo, skąd pochodziły pająki ani kto je porzucił w koszu na śmieci. Służby apelują do mieszkańców o ostrożność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych znalezisk. Sprawą zajmują się odpowiednie instytucje, które mają ustalić, czy incydent stanowił zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.