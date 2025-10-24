Rosyjska armia wprowadza kobiety do pododdziałów szturmowych na kierunku pokrowskim w obwodzie donieckim. Decyzja ta ma być odpowiedzią na wysokie straty wśród żołnierzy podczas trwających walk o Pokrowsk.

/ Shutterstock

Rosyjskie dowództwo formuje kobiece oddziały szturmowe w rejonie Pokrowska.

Kobiety wykonują zarówno zadania bojowe, jak i działania infiltracyjne.

Decyzja jest efektem poważnych strat wśród rosyjskich żołnierzy.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Rosyjska armia, walcząca na kierunku pokrowskim w obwodzie donieckim, zdecydowała się na utworzenie oddziałów szturmowych złożonych z kobiet. Jak informuje ukraińsko-tatarski ruch partyzancki Atesz, decyzję o wcieleniu kobiet do pododdziałów bojowych podjęło dowództwo 506. pułku zmechanizowanego armii rosyjskiej.

Straty zmuszają do zmian

Według doniesień powodem sięgnięcia po kobiety są ciężkie straty, jakie rosyjskie oddziały ponoszą w rejonie Pokrowska. Na tym odcinku frontu trwają intensywne działania ofensywne, których celem jest zajęcie miasta. Braki kadrowe wśród żołnierzy miały skłonić rosyjskie dowództwo do podjęcia nietypowych kroków.

Kobiety wcielone do oddziałów szturmowych wykonują zarówno typowe zadania bojowe, jak i działania polegające na infiltracji pozycji ukraińskich. Często udają osoby cywilne, zbierając informacje na temat rozmieszczenia i działań sił ukraińskich.

Atesz

Atesz to ukraińsko-tatarski ruch oporu, działający na anektowanym Krymie oraz innych terytoriach okupowanych przez Rosję. Grupa ta od początku 2023 roku prowadzi działania partyzanckie, przekazując informacje o sytuacji na froncie oraz rosyjskich ruchach wojsk.