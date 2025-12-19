W piątkowy wieczór doszło do napadu na salon jubilerski w Krakowie. Zamaskowani sprawcy sterroryzowali pracowników i dokonali kradzieży. Obecnie trwa szeroko zakrojona akcja policyjna, a funkcjonariusze prowadzą czynności zmierzające do ujęcia sprawców.

/ Art Serwis / PAP

Napad miał miejsce w piątek wieczorem na osiedlu Tysiąclecia w Krakowie.

Zamaskowani sprawcy wtargnęli do salonu jubilerskiego i sterroryzowali pracowników.

Policja otrzymała zgłoszenie o godzinie 16:44.

Na miejsce skierowano znaczne siły policyjne.

Trwają działania mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawców.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W piątkowy wieczór do jednego z salonów jubilerskich na osiedlu Tysiąclecia w Krakowie wtargnęła grupa zamaskowanych osób. Według wstępnych ustaleń sprawcy sterroryzowali obecnych w lokalu pracowników.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Paweł Konieczny, napastnicy byli uzbrojeni prawdopodobnie w młotki i siekiery. Najpierw grozili pracownikom, by potem skraść biżuterię. Zgłoszenie o napadzie wpłynęło do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie o godzinie 16:44. Na miejsce natychmiast skierowano liczne patrole oraz specjalistyczne jednostki policyjne. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i rozpoczęli intensywne działania operacyjne.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie zostało skradzione. Nie wiadomo też, jaką wartość ma łup rabusiów. Podczas napadu w sklepie było dwóch pracowników. Nasz reporter ustalił, że w wyniku napadu jeden z nich został ranny w głowę.

W trakcie napadu słychać było huk. Policja ustala, czy było to strzał z pistoleu hukowego czy petarda. Złodzieje uciekli z miejsca zdarzenia pieszo. Było ich trzech lub czterech.

Trwa obława

Jak poinformowała podkomisarz Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, na miejscu zdarzenia pracują duże siły policyjne.

Funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone czynności, mające na celu zabezpieczenie śladów oraz zebranie zeznań świadków. Trwa także analiza nagrań z monitoringu, które mogą pomóc w identyfikacji sprawców. Policja nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących przebiegu. Funkcjonariusze podkreślają, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o szczegółach śledztwa.

Wszystkie działania koncentrują się obecnie na szybkim ujęciu sprawców i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom.