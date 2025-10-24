Dr Maciej Adamkiewicz, chirurg, współwłaściciel Adamed Pharma, nie żyje. W piątkowym komunikacie spółka poinformowała, że miliarder odszedł 23 października w wieku 59 lat. Był członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno- i Andropauzy.

23 października zmarł dr Maciej Adamkiewicz. Adamed Pharma, której był współwłaścicielem, poinformowała o tym w piątek.

"Wspaniały Człowiek o Wielkim Sercu, otwarty na potrzeby drugiego człowieka, oddany swojej Rodzinie, a przede wszystkim przepełniony dobrem i życzliwością (...)" - napisali pracownicy Adamed w komunikacie (pisownia oryginalna - przyp. red.).

Dr Adamkiewicz był chirurgiem, absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie.

Jak przypominał w 2023 roku magazyn "Forbes", Adamkiewicz od 1991 roku pracował na oddziale chirurgii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, a później w przedsiębiorstwie swojego ojca, firmie Adamed. Po jego śmierci w 2000 roku przejął przedsiębiorstwo, w którym był wieloletnim prezesem i członkiem rady nadzorczej.

Dr Adamkiewicz był również członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno- i Andropauzy. W 2013 roku dr Adamkiewicz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Przedsiębiorca był miliarderem. Wraz z żoną - jak informuje "Forbes" w tym roku zostali sklasyfikowani na 24. pozycji z majątkiem szacowanym na 2,86 mld zł.

