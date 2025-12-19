Ornat, który podarowała polska królowa, renesansowy srebrny kielich czy "najpiękniejszy pastorał, jaki znajduje się w katedrze" – m.in. takie artefakty będą towarzyszyć sobotniemu ingresowi kard. Grzegorza Rysia. Duchowny oficjalnie obejmie urząd arcybiskupa metropolity krakowskiego. Archidiecezja podkreśla, że ingres biskupa do katedry to przede wszystkim wydarzenie głęboko liturgiczne.

Ingres biskupi jest wydarzeniem, podczas którego Kościół oficjalnie przyjmuje swojego nowego pasterza. Cała ceremonia, choć bogata w historyczną oprawę, jest przede wszystkim aktem religijnym, podkreślającym ciągłość i dziedzictwo Kościoła krakowskiego - podkreśla archidiecezja na swojej stronie internetowej.

Rozpoczynająca wszystko procesja wejścia symbolizuje pielgrzymujący, zjednoczony wokół nowego biskupa Kościół. Na progu katedry nowy arcybiskup jest witany przez kapitułę, całuje krzyż i kropi wiernych wodą święconą. Następnie modli się w kaplicy Najświętszego Sakramentu, powierzając diecezję Chrystusowi. Kluczowym momentem jest odczytanie bulli papieskiej - dokumentu, którym papież powierza biskupowi diecezję. Po podpisaniu bulli przez świadków biskup zajmuje miejsce w katedrze, a przedstawiciele duchowieństwa i wiernych składają mu wyrazy jedności i zaufania.

Znaczenie szat i przedmiotów liturgicznych

Podczas ingresu używane są wyjątkowe szaty i przedmioty, które mają głęboką symbolikę:

Ornat z daru królowej Anny Jagiellonki - wykonany z jedwabiu przetykanego złotem, symbolizuje historyczne dziedzictwo i rangę uroczystości. Użyty zostanie jeden z dwóch zachowanych fioletowych ornatów, odpowiedni dla okresu Adwentu. Królowa podarowała katedrze dziesięć tego typu szat w różnych kolorach. Ten, którego użyje kard. Ryś, jest dekorowany motywem granatu. Granat po osiągnięciu dojrzałości pęka i wysypują się z niego nasiona. Jest więc symbolem płodności, życia i piękna - tłumaczy ks. prof. dr hab. Jacek Urban, historyk i prepozyt Krakowskiej Kapituły Katedralnej.

- wykonany z jedwabiu przetykanego złotem, symbolizuje historyczne dziedzictwo i rangę uroczystości. Użyty zostanie jeden z dwóch zachowanych fioletowych ornatów, odpowiedni dla okresu Adwentu. Królowa podarowała katedrze dziesięć tego typu szat w różnych kolorach. Ten, którego użyje kard. Ryś, jest dekorowany motywem granatu. - tłumaczy ks. prof. dr hab. Jacek Urban, historyk i prepozyt Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Tunicella - zakładana pod ornat, przypomina o służebnej roli biskupa.

- zakładana pod ornat, przypomina o służebnej roli biskupa. Pastorał biskupa Jana Małachowskiego z XVII w. - srebrny, bogato zdobiony, używany wyłącznie podczas ingresów.

- srebrny, bogato zdobiony, używany wyłącznie podczas ingresów. Kielich biskupa Samuela Maciejowskiego - renesansowy, niemal pięćsetletni, ceniony za walory artystyczne. Umieszczono na nim płaskorzeźbione wizerunku Chrystusa, Matki Bożej, św. Jana oraz apostołów Piotra i Pawła.

- renesansowy, niemal pięćsetletni, ceniony za walory artystyczne. Umieszczono na nim płaskorzeźbione wizerunku Chrystusa, Matki Bożej, św. Jana oraz apostołów Piotra i Pawła. Racjonał św. Jadwigi - unikalna szata , symbol wyróżnienia i odpowiedzialności, z nazwami cnót, które powinny cechować biskupa. Według dokumentów kościelnych uszyła go sama królowa Jadwiga, stąd jego nazwa.

Ciągłość i dziedzictwo

Ingres podkreśla, że nowy biskup nie zaczyna wszystkiego od nowa, lecz kontynuuje tradycję i dziedzictwo Kościoła krakowskiego - wskazują duchowni. Wśród osobistych symboli kard. Grzegorza Rysia znajdą się pierścień podarowany przez św. Jana Pawła II kard. Macharskiemu oraz mitra używana przez niego podczas celebracji na Wawelu.

Uroczystość ingresu

Ingres nowego arcybiskupa metropolity krakowskiego, kard. Grzegorza Rysia, rozpocznie się w sobotę o godz. 11.00 w katedrze na Wawelu.