​Krakowscy policjanci zatrzymali 32-latka, który grożąc nożem sprzedawcy obrabował sklep. Mężczyźnie postawiono zarzut rozboju, za co grozi mu do 12 lat więzienia. Decyzją sądu napastnik został umieszczony na trzy miesiące w tymczasowym areszcie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał we wtorek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, do rozboju doszło w zeszłym tygodniu w jednym ze sklepów w krakowskim Podgórzu.

Do placówki handlowej wszedł młody mężczyzna, który przy pomocy noża zastraszył pracownika sklepu, zażądał wydania z kasy gotówki, a po jej otrzymaniu uciekł z miejsca zdarzenia.

Napastnik został zatrzymany trzy dni później na terenie Podgórza. Podczas przesłuchania przyznał się do dokonania rozboju. Sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące. 32-latek odpowie za rozbój, za co kodeks karny przewiduje karę do 12 lat więzienia.