Przed wyrzuceniem warto pomyśleć: czy rzeczy, których już nie używamy, mógłby się przydać komuś innemu? Teraz można korzystać nie tylko z internetowych ogłoszeń, ale też ze stacjonarnego punktu w Krakowie, gdzie niepotrzebne przedmioty można zostawić albo je zabrać, zupełnie za darmo.

/ MPO Kraków /

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie w Lamusowani przy ul. Nowohuckiej 1 uruchomiło kolejną strefę obok już działającej krakowskiej meblarni. To Galeria Rozmaitości. Chodzi o miejsce, w którym oprócz mebli i elektroniki będzie można pozostawić nieużywane, ale wciąż przydatne dla innych przedmioty, np. wózki dziecięce czy sprzęt sportowy.

Chcemy zapobiegać powstawaniu odpadów. Jeśli ktoś chce coś wyrzucić, może to zostawić w naszym specjalnie oznaczonym kontenerze - mówi Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO.

Jak zaznacza nie może to być elektronika, bo tego zabrania prawo. Mogą to być akcesoria dziecięce, sprzęt sportowy, rowery, roli, narty, sanki czy wyposażenie mieszkań, suszarki na pranie, koszyki, narzędzia.

Chcemy wspomóc mieszkańców. Często ludzie ogłaszają na forach, że coś oddadzą. Nasza Galeria Rozmaitości to jest kolejne miejsce, w którym można to zrobić. Mamy wiele zabawek - to takie rzeczy, z których dzieci wyrastają, a przecież mogą przydać się komuś innemu - dodaje Odorczuk.

Do Galerii Rozmaitości można przyjść codziennie od g. 10 do 18.