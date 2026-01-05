Około 20 zniszczonych lub skradzionych znaków informujących o strefie czystego transportu, która obowiązuje w Krakowie od 1 stycznia, odnotował w 14 lokalizacjach Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Sprawy zostały w poniedziałek zgłoszone na policję. Zapowiedziano przejrzenie monitoringu.

/ Adam Burakowski/East News / East News

SCT w Krakowie budzi kontrowersje

Mamy zinwentaryzowanych około 20 zniszczonych lub skradzionych znaków w 14 lokalizacjach. Dzisiaj zgłosiliśmy te wszystkie znaki na policję i czekamy na to, jakie decyzje podejmie - czy sprawy będą traktowane jako serie wykroczeń, czy przestępstw. Czy jeśli w jednym miejscu zginęły dwa znaki, to są wykroczenia czy przestępstwa - powiedział w poniedziałek Michał Pyclik z ZDMK.

Jak dodał, koszt pojedynczego znaku to 600 zł. Podkreślił, że ZDMK przejrzy monitoring z miejsc, w których usytuowane były znaki drogowe informujące o SCT.

Przeciwnicy organizują się w mediach społecznościowych

Przeciwnicy strefy organizują się na Facebooku, gdzie założyli grupę "Blade Runners SCT Kraków", mającą aktualnie 21 tys. obserwujących. Niezadowoleni kierowcy zamieszczają niepochlebne komentarze pod postami prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Zdaniem przeciwników strefy, w tym władz i mieszkańców gmin ościennych, strefa narusza zasady równości wobec prawa, faworyzują mieszkańców Krakowa poprzez zwolnienie ich z opłat za poruszanie się po strefie starymi samochodami. Zastrzeżenia budzi również m.in. obszar strefy - 61 proc. powierzchni miasta - oraz brak aktualnych danych, które uzasadniłyby objęcie strefą takiej powierzchni.

Władze miasta uzasadniły wprowadzenie SCT chęcią poprawy jakości powietrza, a przez to zdrowia mieszkańców. Powoływały się również na nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zgodnie z którą miasta ponad 100-tysięczne z przekroczonym poziomem dwutlenku azotu w powietrzu są zobowiązane do wprowadzenia SCT.

SCT w Krakowie zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2026 r. Objęła większą część miasta - w przybliżeniu wnętrze IV obwodnicy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa po SCT bez ograniczeń poruszać mogą się pojazdy spełniające emisje spalin: co najmniej Euro 4 (lub produkcja w co najmniej 2005 r.) w przypadku aut benzynowych i LPG (osobowych i ciężarowych) oraz co najmniej Euro 6 (lub produkcja nie wcześniej niż w 2014 r. - auta osobowe; 2012 r. - auta ciężarowe) w przypadku diesli.

W przypadku niespełnienia tych norm za wjazd do strefy trzeba zapłacić. W 2026 r. opłata godzinowa to 2,5 zł, dzienna - 5 zł (do końca dnia), zaś abonament miesięczny - 100 zł. W 2027 r. stawki wzrosną i skróci się czas tzw. stawki dziennej z całego dnia do sześciu godzin - opłata „dzienna” wyniesie 15 zł, ale będzie ważna za przebywanie na terenie SCT przez sześć godzin z rzędu. W 2027 r. abonament miesięczny wyniesie 250 zł, a w 2028 - 500 zł. W 2028 r. opłaty zostaną zniesione, a wjazd starymi samochodami będzie całkowicie zakazany.

Nie zapłacisz, dostaniesz 500 zł mandatu, ale nie od razu

Za bezprawny wjazd do SCT grozi mandat do 500 zł. Władze miasta informują jednak, że w pierwszych miesiącach kierowcy starych aut będą informowani i pouczani, a nie karani mandatami.

Aleksander Miszalski zadeklarował, że opłaty pobierane za wjazd do SCT trafią na wymianę pieców w gminach ościennych. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zrzeszające gminy, i Kraków, nie skomentowało tej deklaracji. 14 stycznia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbędzie się rozprawa, podczas której rozpatrzone zostaną skargi przeciwników SCT. Wyrok sądu będzie jednak nieprawomocny, więc nie wpłynie na funkcjonowanie SCT.