Już w najbliższą niedzielę, 1 października, odbędzie się 15. edycja Silesia Marathonu, czyli największej imprezy biegowej w Śląskiem. Biegacze wyruszą sprzed Stadionu Śląskiego w Chorzowie, pobiegną przez 4 śląskie miasta, a finiszować będą na bieżni słynnego "Kotła Czarownic".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To będzie jubileuszowa, 15. edycja Silesia Maratonu. Zawody odbędą się 1 października. O godzinie 9:40 zostanie otwarty Stadion Śląski dla publiczności (wejście znajdzie się przy bramie 1A). Zakończenie zaplanowano na godz. 14:30.

Startujemy sprzed Stadionu Śląskiego w Chorzowie, a finisz będzie na bieżni "Kotła Czarownic". W tym roku, z racji jubileuszowej edycji, sygnał do startu da specjalnie na tę okazję odlewany dzwon - mówił Bohdan Witwicki, szef Silesia Maratonu.

Jak powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Marcinem Buczkiem maratończyk Paweł Kosek, "ta wrzawa, te emocje, bo zawsze są kibice, rodziny, które czekają, bardzo się to wszystko niesie i jak się wbiega na stadion, to łezka w oku się kręci, jest to piękne przeżycie". Są ciarki na ciele, nawet teraz, jak o tym pomyślę - dodaje.

Startować można było na trzech dystansach - półmaratonie, biegu ultra oraz maratonie. Tegoroczne zapisy już dobiegły końca. Trasa prowadzi przez 4 śląskie miasta.