Punkt Zwrotny to nowe miejsce na mapie Warszawy, w którym rozwiązując ekozagadki, można odkryć tajemnice fast fashion. W czterech pokojach tematycznych młodzi ludzie będą wyszukiwać manipulacje w reklamach i social mediach, segregować odpady i czytać metki.

Nowo otwarte EkoCentrum działa na Pradze Północ i bezpłatnie edukuje młodzież w zakresie cyrkularności (czyli gospodarki zamkniętego obiegu, w którym surowce i produkty pozostaną w obiegu tak długo jak jest to możliwe) i zrównoważonej mody. Warsztaty odbywają się w czterech tematycznych pokojach. Uczestnicy są dzieleni na grupy i muszą działać zespołowo, żeby wydostać się z każdego z nich.

Raporty mówią o tym, że młodzież słyszała o zmianach klimatu, ale nie ma dostatecznej wiedzy i narzędzi żeby zrozumieć ich konsekwencje, dlatego często przyjmują bierną postawę wobec tego zjawiska - mówi Małgorzata Żmijska z fundacji Mamy Projekt. Jeden z nastolatków powiedział nam podczas wywiadów: "jeśli i tak mam umrzeć, to niech to będzie w modnych butach" i to był właśnie impuls do stworzenia alternatywnej formy edukacji ekologicznej - dodaje.

Tematem przewodnim Punktu Zwrotnego jest branża modowa i to nie jest przypadek.

Młodzi ludzie budują swoją tożsamość poprzez stroje, dodatki i wygląd - tłumaczy Małgorzata Żmijska. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rocznie produkujemy aż 62 miliony ton odzieży, a co piąta rzecz nigdy się nie sprzedaje i zostaje odpadem, a zaledwie 1 procent ubrań jest recyklingowana. Dodatkowo, produkcja ciuchów to nie tylko zużywanie materiałów, to też zużywane zasoby. Wyprodukowanie tylko jednego t-shirta to ponad 8 tysięcy litrów wody, prawie dwa razy tyle, ile mieści się w standardowym basenie ogrodowym - dodała.

W Punkcie Zwrotnym gracze będą ratować las ścięty pod produkcję wiskozy i liczyć, ile wody potrzeba do produkcji bawełny. Na koniec uczestnicy spotykają się w okrągłym forum, gdzie razem z edukatorem utrwalają wiedzę.

EkoCentrum Punkt Zwrotny mieści się przy ul. Jagiellońskiej 88 w dawnej bramie FSO (teraz FSO Park). Żeby wziąć udział w bezpłatnym oprowadzaniu klasy, wystarczy się zapisać.

W weekendy w Punkcie Zwrotnym będą odbywać się warsztaty less waste, spotkania, wymiany ubrań, a EkoCentrum będzie współpracować z różnymi organizacjami ekologicznymi.