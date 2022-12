​Festiwal Misteria Paschalia odbywający się co roku w okresie Wielkiego Tygodnia, tym razem potrwa krócej, tak, aby po tygodniu wrócić z koncertem dedykowanym obrządkom wschodnim - zapowiedziało Krakowskie Biuro Festiwalowe. W piątek ruszy sprzedaż biletów.

20. festiwal Misteria Paschalia z koncertem dedykowanym obrządkom wschodnim / Misteria Paschalia / Materiały prasowe

Festiwal zacznie się dzień później niż dotąd, czyli w Wielki Wtorek, i potrwa nie do Poniedziałku Wielkanocnego, ale Wielkiej Niedzieli. 20. festiwal w okresie Wielkiego Tygodnia będzie więc krótszy od poprzednich o dwa dni.

Robimy to po to, żeby tydzień później wrócić do naszej publiczności z koncertem dedykowanym obrządkom wschodnim, ponieważ u nich Wielkanoc przypada tydzień później - powiedziała Joanna Broniec, kierowniczka Działu Muzycznego KBF. Dodaje, że w Biurze Festiwalowym, które jest organizatorem festiwalu, o wprowadzeniu tej zmiany mówiło się od kilku lat, ale w tym roku stała się ona jednym z priorytetów.

Dyrektorka KBF Carolina Pietyra dodała, że planach KBF na 2023 rok nie mogło zabraknąć Festiwalu Misteria Paschalia. Wsłuchujemy się w głosy naszej publiczności, dla której koncerty muzyki dawnej stały się nieodłączną częścią kulturalnej mapy Krakowa w okresie wiosennym. Przyszłoroczna edycja będzie miała wyjątkowy charakter ze względu na okrągły jubileusz, który stanie się dla nas okazją do wspomnień, podsumowań i przypominania najpiękniejszych muzycznych momentów z ubiegłych lat. Z poczuciem misji podejmujemy wyzwania, jakie współczesny świat stawia przed kulturą, mając zarazem oparcie w pięknej, dwudziestoletniej tradycji Misteria Paschalia - powiedziała.

Podczas wtorkowej konferencji poświęconej festiwalowi Misteria Paschalia w Pałacu Potockich Joanna Boroniec opowiedziała także, że do 20. edycji organizatorzy podeszli "kluczem jubileuszu" i zaprezentują to, co w poprzednich edycjach okazało się najlepsze.

Postanowiliśmy zrobić sentymentalną podróż przez historię tego festiwalu. Wracamy do wnętrz, jak Filharmonia, kościół św. Katarzyny, Wieliczka. Wracają do nas ludzie, którzy współtworzyli ten festiwal, którzy stanowią rodzinę festiwalową. Robimy podróż przez utwory, które mieliśmy okazję usłyszeć w czasie historii festiwalu - zapowiedziała kierowniczka Działu Muzycznego.

20. Misteria Paschalia potrwają od 4 do 16 kwietnia. Sprzedaż biletów na to wydarzenie rozpocznie się w piątek.

Misteria Paschalia od 2004 roku jest organizowany przez KBF w okresie Wielkiego Tygodnia. Wydarzenie prezentuje najciekawsze dzieła pochodzące z okresu od średniowiecza aż po wiek XVIII, wykonywane przez uznanych interpretatorów nurtu wykonawstwa historycznego.

Misteria Paschalia to festiwal, dzięki któremu Kraków jest znany na arenie międzynarodowej. Jest to również jeden z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Europie. To 20 lat budowania relacji, partnerstw, świadomości o muzyce dawnej i też kontynuowanie pewnych tradycji wokół święta Wielkiej Nocy, ważnych dla mieszkańców i wielu gości, którzy przyjeżdżają na ten festiwal z zagranicy - podkreśliła podczas spotkania Carolina Pietyra, dyrektorka KBF.