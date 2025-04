Zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał 24-latek, który w poniedziałek miał spowodować w Krakowie wypadek z autobusem miejskim - informuje Agata Guz, reporterka RMF FM.

Według policji kierowca toyoty wymusił na kierowcy autobusu pierwszeństwo. / Art Service / PAP

Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek po południu na skrzyżowaniu alei Róż i ulicy Rydza Śmigłego w krakowskiej Nowej Hucie.

Z ustaleń policji wynika, iż najprawdopodobniej kierowca auta osobowego wymusił pierwszeństwo na kierowcy autobusu, który chcąc uniknąć wypadku, uderzył w latarnię i drzewo.

Rannych zostało 19 osób, w tym 8 ciężko.

24-letni kierowca osobowej toyoty był trzeźwy.

W środę przedstawiono mu zarzuty nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób.

Mężczyzna miał świadomie naruszyć zasady ruchu drogowego. Jak podaje prokuratura, nie zachował szczególnej ostrożności, dojeżdżając do oznakowanego skrzyżowania i zignorował znak "ustąp pierwszeństwa". W ten sposób doprowadził do wypadku z autobusem, w wyniku czego kilkanaście osób doznało obrażeń ciała i trafiło do szpitali.

Prokurator zdecyduje, jaki środek zapobiegawczy zostanie zastosowany wobec 24-latka.

Za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym grozi do 5 lat więzienia.

Skrzyżowanie na osiedlu Zgody - Rydza Śmigłego z aleją Róż - to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Krakowie. W miejscu tym regularnie dochodzi do wypadków.

W internecie pojawiło się nagranie pokazujące moment wypadku przy al. Róż.