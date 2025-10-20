W Zamościu pojawił się projekt uchwały, który zakłada wprowadzenie nocnej prohibicji. Ograniczenia w sprzedaży alkoholu miałyby obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych od godziny 22:00 do 6:00. Decyzję w tej sprawie podejmą radni podczas sesji zaplanowanej na 27 października.

W Zamościu chcą wprowadzić nocną prohibicję / Shutterstock

Klub radnych Koalicji Obywatelskiej złożył projekt uchwały o wprowadzeniu nocnej prohibicji w Zamościu (Lubelskie).

Ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych miałyby obowiązywać od godz. 22.00 do 6.00.

Projekt trafi pod obrady rady miejskiej 27 października.

Więcej ciekawych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Radny klubu KO w zamojskiej radzie miasta Janusz Kupczyk poinformował, że w piątek złożył do Biura Rady Miasta projekt uchwały o wprowadzeniu nocnej prohibicji w Zamościu.

Według tej propozycji, alkoholu nie będzie można kupić w mieście w godz. 22.00-6.00. Zmiany dotyczą sprzedaży alkoholu w sklepach i stacjach benzynowych.

Jak wyjaśnił radny, inicjatywa to odpowiedź na liczne skargi mieszkańców dotyczące zakłócania ciszy nocnej oraz problemów z porządkiem publicznym w okolicach sklepów sprzedających alkohol po zmroku.

Statystyki przemawiają za zmianami

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że w 2024 roku zamojska policja interweniowała aż 776 razy wobec osób nietrzeźwych.

Straż miejska odnotowała w tym samym czasie 445 interwencji. Według policyjnych danych, osoby pod wpływem alkoholu dopuściły się 118 przestępstw.

„Ograniczenie godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych powinno przyczynić się do poprawy ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz sprzyjać poprawie wizerunku miasta” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Co dalej z projektem?

Przewodniczący rady miasta Piotr Błażewicz poinformował, że projekt został złożony zgodnie z procedurą i trafi pod obrady radnych na najbliższej sesji.

Na razie nie wiadomo, jak zagłosują poszczególne kluby radnych.

Rada Miasta Zamość liczy 23 osoby. Po sześć mandatów mają Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Zwolaka oraz Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość dysponuje ośmioma radnymi, a KWW Andrzeja Wnuka – trzema.

Decyzja w sprawie nocnej prohibicji w Zamościu zapadnie już 27 października.