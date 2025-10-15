W środę radni Śródmieścia jednogłośnie poparli projekt wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Ograniczenie miałoby obowiązywać w godzinach od 22:00 do 6:00, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców tej dzielnicy Warszawy.

Warto podkreślić, że nowe przepisy nie będą dotyczyć lokali gastronomicznych, takich jak bary, restauracje czy puby. Oznacza to, że osoby chcące napić się alkoholu w nocy będą mogły to zrobić wyłącznie na miejscu, w jednym z licznych lokali działających w Śródmieściu. Zakaz obejmie natomiast wszystkie sklepy spożywcze, supermarkety oraz stacje benzynowe, które dotychczas umożliwiały zakup alkoholu przez całą dobę.

Podczas środowej sesji radni Śródmieścia nie mieli wątpliwości co do słuszności wprowadzenia ograniczeń. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie jednogłośnie, a przed głosowaniem nie odbyła się dyskusja.

Zmiany także na Pradze-Północ

Śródmieście to już druga dzielnica Warszawy, która zdecydowała się na wprowadzenie nocnej prohibicji. Tydzień wcześniej podobną decyzję podjęli radni Pragi-Północ. W obu przypadkach zakaz sprzedaży alkoholu ma obowiązywać od godziny 22:00, a nie - jak pierwotnie planowano - od 23:00. Dodatkowo, skrócono czas wejścia w życie uchwał - nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już od 1 listopada.

Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ należy teraz do radnych miejskich. Projekty uchwał trafią pod obrady Rady Warszawy w najbliższy czwartek.