Ciało mniej więcej 30-letniego mężczyzny znaleziono w niedzielę na polu namiotowym nieopodal Przełomu Białki w Nowej Białej na Spiszu w Małopolsce. Wcześniej biwakował ze znajomymi. W sobotę wieczorem udał się do swojego namiotu. Rano okazało się, że nie daje oznak życia.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Mężczyzna był ze swoimi kolegami na biwaku. Po godz. 11 koledzy znaleźli swojego nieprzytomnego kolegę. Wezwali na miejsce służby. Niestety okazało się, że mężczyzna nie żyje. Trwają cały czas ustalenia w tej sprawie - powiedział RMF FM rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.



Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich. Ciało zabezpieczono do sekcji.

Sprawą zajęła się już Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.

