W piątek w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego opublikowane zostały uchwały stołecznych radnych w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i Pradze-Północ. To oznacza, że nocna prohibicja będzie obowiązywać w tych dzielnicach od 1 listopada.

Od 1 listopada w Śródmieściu i Pradze-Północ nie kupimy w nicy alkoholu / Shutterstock

Od 1 listopada w warszawskich dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu.

Uchwały w tej sprawie zostały opublikowane w piątek w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie dostępności alkoholu w godzinach nocnych i przeciwdziałanie problemom społecznym.

Zakaz sprzedaży alkoholu od 22:00 do 6:00

Zgodnie z przyjętymi uchwałami, zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał codziennie w godzinach od 22:00 do 6:00.

Ograniczenie dotyczy sklepów oraz stacji benzynowych zlokalizowanych na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ. Za złamanie zakazu sprzedawcom grozi cofnięcie zezwoleń oraz kary finansowe wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jak czytamy w ustawie: "kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie".





Decyzja radnych i plany na przyszłość

Za wprowadzeniem nocnej prohibicji w Śródmieściu głosowało 55 radnych, jeden był przeciw. W przypadku Pragi-Północ za zakazem opowiedziało się 55 radnych, dwoje było przeciw.

Wprowadzenie ograniczeń poprzedziła długa debata. Początkowo prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski był przeciwny zakazowi, jednak później zmienił zdanie i zaproponował wprowadzenie nocnej prohibicji najpierw w całym mieście, a następnie - pilotażowo - w dwóch dzielnicach.

Prezydent zapowiedział również, że wiosną złoży projekt rozszerzenia zakazu na całą Warszawę. "Miałaby ona obowiązywać od 1 czerwca" - poinformował Rafał Trzaskowski.



Nocna prohibicja w Polsce - coraz więcej miast z zakazem

Warszawa dołącza do grona miast, które zdecydowały się na wprowadzenie nocnej prohibicji.

W latach 2018-2024 takie rozwiązanie wprowadziło już około 180 gmin w Polsce. W ostatnich miesiącach na podobny krok zdecydowały się m.in. Szczecin, Gdańsk, Wrocław oraz Łódź.

We wszystkich tych miastach zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje w godzinach 22:00-6:00.

Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu i Pradze-Północ to pilotażowy etap zmian, które mogą objąć całą stolicę. Władze miasta zapowiadają, że będą monitorować efekty nowych przepisów i analizować ich wpływ na bezpieczeństwo oraz porządek publiczny.

Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu zakazu na pozostałe dzielnice ma zapaść wiosną przyszłego roku.