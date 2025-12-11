Na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Sufczyn doszło do poważnego wypadku. Ranne zostały cztery osoby.

W wypadku ranne zostały cztery osoby / Patrol998-Małopolska/Facebook /

Między Brzeskiem a Tarnowem zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka.

Ranne zostały cztery osoby. Lokalny portal bochniazbliska.pl podaje, że wśród nich jest dziecko.

Zdjęcia z miejsca wypadku opublikował portal Patrol998-Małopolska .

W wypadku uczestniczyła ciężarówka / Patrol998-Małopolska/Facebook /

Łącznie wszystkimi pojazdami podróżowało siedem osób - przekazał portalowi Dominik Machał, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 16:00.












