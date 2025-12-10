Nawet 150 sklepów Delikatesy Centrum zniknie z rynku, a około 3000 pracowników straci pracę. To efekt zmian w Grupie Eurocash, która ogłosiła strategię na lata 2026-27. Cel? Skupić się na działalności franczyzowej.

Delikatesy Centrum: 150 sklepów zostanie zamkniętych

Grupa Eurocash, w której skład wchodzą takie marki, jak Lewiatan, Delikatesy Centrum czy Duży Ben, ogłosiła duże zmiany w ramach strategii na lata 2026-27.

W myśl dokumentu spółka zamierza skupić się na działalności franczyzowej.

Fundamentem nowej strategii Grupy Eurocash jest transformacja z modelu hurtowego na zintegrowanego operatora sieci franczyzowej opartej na lokalności i relacyjności - można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Aby zrealizować ten cel, zdecydowano, że "działalność niestrategiczna (do której zalicza się segment sklepów własnych "Delikatesy Centrum"), zostanie istotnie ograniczona".

W praktyce oznacza to zamknięcie ok. 150 sklepów funkcjonujących pod szyldem Delikatesy Centrum.

Redukcja zatrudnienia: 3000 osób straci pracę

Zmiany w spółce zakładają także zmniejszenie liczby pracowników.

"Zarząd przewiduje, że w ramach ww. inicjatyw oszczędnościowych w Grupie Eurocash zostanie zmniejszone zatrudnienie o ok 3000 pracowników" - napisano w komunikacie.

Przekazano, że blisko 1000 pracowników, którzy zostaną zwolnieni, zajmują stanowiska administracyjne i biurowe.

Strategia Eurocash na lata 2026-27

Nowa strategia rozwoju, przedstawiona przez Grupę Eurocash zakłada przekształcenie firmy w "zintegrowany i nowoczesny system franczyzowy". Celem tych działań ma być dalsze wzmacnianie pozycji lokalnych sklepów na polskim rynku.

Kluczowym elementem strategii ma być wprowadzenie uproszczeń oraz skoncentrowanie się na optymalizacji kosztów w całym łańcuchu wartości.

Plan zakłada dynamiczną rozbudowę sieci franczyzowych oraz poprawę sprzedaży w istniejących sklepach.

Firma podkreśla również znaczenie lokalności, budowania relacji z klientami i konsumentami oraz wysokiej jakości oferowanych produktów, zwłaszcza świeżych i marek własnych.

Eurocash deklaruje, że ważnym elementem strategii będą również działania z zakresu zrównoważonego rozwoju.