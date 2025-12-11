Prokuratura przekazała nowe informacje ws. śledztwa dotyczącego zabójstwa lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Chodzi o opinię sądowo-psychiatryczną dotyczącą Jarosława W., który zabił nożem ortopedę Tomasza Soleckiego.

Portret Tomasza Soleckiego - lekarza zamordowanego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie / Art Service / PAP

"Z treści opinii wynika, że w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu napastnik miał zniesioną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 31 § 1 k.k" - przekazała w najnowszym komunikacie Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W najbliższym czasie prokuratura ma skierować do sądu wniosek o umorzenie śledztwa i umieszczenie Jarosława W. w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem śledczych istnieje wysokie ryzyko, że mężczyzna mógłby ponownie kogoś zabić.

Ortopeda zaatakowany nożem w gabinecie

47-letni lekarz Tomasz Solecki, ortopeda krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, zginął 29 kwietnia. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Lekarz - mimo wysiłków personelu medycznego - zmarł.

Napastnikiem okazał się 35-letni funkcjonariusz Służby Więziennej. Prokuratura przedstawiła mu zarzuty zabójstwa lekarza i usiłowania zabójstwa pielęgniarki. Został tymczasowo aresztowany.

