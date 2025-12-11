Zbigniew Ziobro przebywa poza Polską, ale to nie znaczy, że nie chce uczestniczyć w polskich życiu politycznym. Dowodem jest ostatni wpis polityka na platformie X dotyczący ojca Tadeusza Rydzyka i Donalda Tuska.
- Zbigniew Ziobro zarzuca Donaldowi Tuskowi zastraszanie ojca Tadeusza Rydzyka.
- Ziobro chwali ojca Rydzyka jako "niezłomnego kapłana" i podkreśla siłę wiary wobec działań obecnej władzy.
- 10 grudnia ojciec Rydzyk został przesłuchany w prokuraturze w sprawie finansowania Muzeum "Pamięć i Tożsamość".
- Ojciec Rydzyk po przesłuchaniu krytykował media.
- Prokuratura bada, czy przy przyznaniu dotacji na muzeum doszło do nieprawidłowości, a Ministerstwo Kultury domaga się zwrotu środków od Fundacji "Lux Veritatis".
Zdaniem Zbigniewa Ziobry Donald Tusk "próbuje zastraszyć" ojca Rydzyka prokuraturą. "Ale na walce z Kościołem połamie sobie wilcze zęby - jak każdy, kto wcześniej tego próbował" - twierdzi były minister sprawiedliwości.