​Piosenka "Mourners" (Żałobnicy) gdańskiej grupy Trupa Trupa znalazła się na 76. miejscu spośród 100 najlepszych utworów wydanych w 2025 r. według magazynu "Rolling Stone". Muzycy znaleźli się wśród takich gwiazd jak Lady Gaga, Sabrina Carpenter i Ariana Grande. Muzykę zespołu można usłyszeć na ścieżce dźwiękowej nowego filmu Agnieszki Holland "Franz Kafka". Tymczasem w zestawieniu zwyciężyła Lady Gaga z utworem "Abracadabra".

"Mourners" pochodzi z minialbumu o tym samym tytule, który wydała w lutym gdańska formacja Trupa Trupa, grająca eksperymentalnego rocka. Piosenkę wyprodukował weteran brytyjskiego post-punka, Nick Launay. Wcześniej współpracował on m.in. z Nickiem Cave'em i Kate Bush.

Trupa Trupa regularnie koncertuje za granicą, cieszy się popularnością zwłaszcza w USA i Wielkiej Brytanii. Formację tworzą Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk i Wojciech Juchniewicz.

Redaktorzy "Rolling Stone" opisali piosenkę "Mourners" jako "wirujący, psychodeliczny sen z przebiegłą linią basu, która przywodzi na myśl Radiohead z lat 2000." Podkreślono, że to utwór z narastającym napięciem, pulsującym pod warstwą muzyki.

W kompozycji dostrzegli też akcenty polityczne, interpretując ją jako "krzyk przeciwko narastającemu szumowi prawicowej, autorytarnej polityki w różnych rejonach świata".

Na liście "The 100 Best Songs of 2025" magazynu "Rolling Stone" pierwsze miejsce trafiło do Lady Gagi, autorki przeboju "Abracadabra". Tuż za nią uplasowała się grupa This Is Lorelei z kawałkiem "Dancing in the Club". Najlepszą trójkę zamyka utwór "Golden" z bajki "K-popowe łowczynie demonów".

Sabrina Carpenter zajęła 6. miejsce z utworem "Manchild". Z kolei Taylor Swift z "The Fate of Ophelia" uplasowała się na 8. pozycji.