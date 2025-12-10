Policja opublikowała nagranie z wypadku, do którego doszło 9 grudnia na jednym z olsztyńskich skrzyżowań. 15-letni chłopiec, ignorując czerwone światło, wjechał wprost pod nadjeżdżający samochód. Na szczęście, mimo dramatycznych okoliczności, nikt nie odniósł obrażeń. Policja apeluje o rozwagę i przypomina najważniejsze zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych.

O dużym szczęściu może mówić nastolatek, który zignorował czerwone światło i wjechał na hulajnodze elektrycznej wprost pod koła volkswagena. / Policja

15-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, doprowadzając do groźnego zdarzenia z samochodem.

Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a sprawa trafi do sądu rodzinnego.

Policja przypomina zasady bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych, szczególnie przez dzieci i młodzież.

Więcej informacji z regionów na RMF24.pl

Groźny wypadek na skrzyżowaniu w Olsztynie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 9 grudnia 2025 roku, około godziny 10:40 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Obiegowej w Olsztynie. 15-letni chłopiec, poruszający się hulajnogą elektryczną, zignorował czerwone światło i wjechał na jezdnię wprost pod nadjeżdżającego volkswagena. Kierowca samochodu, chcąc uniknąć potrącenia nastolatka, gwałtownie zjechał z drogi i uderzył w sygnalizator świetlny. Cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, jednak - jak informują służby - nikt nie odniósł obrażeń.

Olsztyn. Wjechał na hulajnodze elektrycznej wprost pod pędzące auto Policja

Interwencja policji i konsekwencje prawne

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano policję. Funkcjonariusze sporządzili dokumentację, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego, ponieważ sprawcą incydentu jest osoba nieletnia. Policja podkreśla, że takie sytuacje mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, zarówno zdrowotne, jak i prawne. W tym przypadku skończyło się na strachu, ale podobne zdarzenia często kończą się tragicznie.

Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych

Policja, publikując nagranie z monitoringu, apeluje o ostrożność i przypomina podstawowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby pełnoletnie mogą poruszać się hulajnogą bez dodatkowych uprawnień. Dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat muszą posiadać odpowiednią kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci poniżej 10. roku życia mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Kierujący hulajnogą elektryczną powinni korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone. W przypadku ich braku, jazda po jezdni jest dozwolona tylko wtedy, gdy dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h. Jazda chodnikiem jest możliwa jedynie w wyjątkowych sytuacjach - gdy nie ma drogi rowerowej, a prędkość na jezdni przekracza 30 km/h. Wówczas należy poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustępować im pierwszeństwa.

Przepisy zabraniają prowadzenia hulajnogi elektrycznej pod wpływem alkoholu, przewożenia pasażerów, zwierząt lub dużych przedmiotów oraz korzystania z telefonu wymagającego trzymania go w ręku podczas jazdy. Hulajnogę można pozostawić na chodniku tylko w wyznaczonych miejscach, a w razie ich braku - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, równolegle do niej, zapewniając pieszym co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni.

Policja przypomina, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, a wypadki z jej udziałem mogą prowadzić do poważnych obrażeń, zwłaszcza u dzieci. Uderzenie głową o asfalt może mieć tragiczne skutki, dlatego tak ważne jest noszenie kasku ochronnego. Odpowiedzialność i przestrzeganie przepisów to podstawa bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych.