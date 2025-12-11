W piątek zostanie udostępniona pierwsza część nowej wystawy głównej w Muzeum Auschwitz. Ekspozycja, zlokalizowana w poobozowych blokach 8 i 9, skupia się na indywidualnych doświadczeniach więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego. Jak podkreśla rzecznik placówki Bartosz Bartyzel, wystawa ukazuje losy około 400 tysięcy osób, które przeszły przez Auschwitz.

W piątek (12 grudnia) otwarta zostanie pierwsza część nowej wystawy głównej w Muzeum Auschwitz - poinformował rzecznik placówki Bartosz Bartyzel.

Ekspozycja, która powstała w poobozowych blokach 8 i 9, ma przybliżyć zwiedzającym doświadczenia więźniów.



Trzy filary narracji: rejestracja, codzienność, doświadczenie

Nowa ekspozycja została podzielona na trzy główne części - rejestrację, codzienność i doświadczenie.

Pierwsza z nich pozwala odwiedzającym poznać różne grupy więźniów rejestrowanych w obozie oraz kolejne etapy ich brutalnej i poniżającej przemiany w więźniów.

Druga część prezentuje codzienne życie w obozie – od porannego gongu, przez mycie, posiłki, apele, godziny niewolniczej pracy, aż po noc w baraku.

Ostatnia część poświęcona jest emocjom i przeżyciom więźniów, takim jak zmęczenie, głód, zimno, strach, zobojętnienie, beznadzieja oraz śmierć.

Unikatowe eksponaty i świadectwa

Na wystawie można zobaczyć rysunki i obrazy tworzone potajemnie przez więźniów zarówno w czasie pobytu w obozie, jak i po wojnie.

Ekspozycja obejmuje także archiwalne dokumenty, fotografie wykonane podczas rejestracji oraz przedmioty codziennego użytku z Auschwitz. Wszystko to pozwala lepiej zrozumieć dramatyczne realia życia w obozie.

Nowa narracja, nowe spojrzenie

Zmiana ekspozycji głównej była konieczna ze względu na rozwój badań nad historią Auschwitz oraz zmieniającą się strukturę odwiedzających. Dotychczasowa wystawa skupiała się na masowości zbrodni, natomiast nowa kładzie nacisk na indywidualne losy i osobiste doświadczenia więźniów.

„Narracja jest poszerzona o losy jednostki i indywidualny wymiar zbrodni” – podkreślają twórcy wystawy.

Dalsze etapy prac i dostępność

Obecnie udostępniana część wystawy będzie w przyszłości kończyła całą nową ekspozycję główną. Instalację poprzedziły prace archeologiczne oraz gruntowny remont konserwatorski budynków.

Całość powstaje na parterach sześciu bloków byłego obozu Auschwitz I, co poprawi dostępność dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Kolejne etapy przewidują otwarcie ekspozycji w blokach 6 i 7, poświęconych Zagładzie, do 2027 roku, a w blokach 4 i 5 – opisujących obóz jako instytucję – do 2030 roku. Cała nowa wystawa główna ma być gotowa w 2030 roku.

Miejsce pamięci o milionach ofiar

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, początkowo jako miejsce więzienia Polaków. Dwa lata później powstał Auschwitz II-Birkenau, który stał się miejscem zagłady Żydów. W obozie życie straciło co najmniej 1,1 miliona ludzi różnych narodowości.

W 1947 roku na terenie byłych obozów powstało muzeum, a w 1979 roku miejsce to zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Co roku odwiedza je około 2 miliony osób z całego świata.

Nowa wystawa w Muzeum Auschwitz to ważny krok w upamiętnianiu ofiar i edukacji kolejnych pokoleń o tragicznej historii tego miejsca.