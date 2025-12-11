W Małopolsce zamykane są kolejne oddziały położnicze. W 2025 roku działalność zakończyły trzy porodówki, a od początku 2026 roku zamknięcie zapowiedziała kolejna placówka. Wszystko przez systematycznie malejącą liczbę porodów w regionie. Co to oznacza dla przyszłych mam i jak wygląda sytuacja w małopolskich szpitalach?

Trzy małopolskie szpitale zrezygnowały w tym roku z porodówek / Shutterstock

Coraz mniej porodów, coraz mniej porodówek

Jak wynika z informacji przekazanych przez małopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, w 2025 roku rozwiązano umowy na świadczenia z zakresu położnictwa i ginekologii z trzema szpitalami: SPZOZ w Brzesku, Nowym Szpitalem w Olkuszu oraz Szpitalem im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju.

Od 1 stycznia 2026 roku zamknięcie oddziału położniczego planuje także Centrum Zdrowia Tuchów w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszystkie placówki tłumaczą swoją decyzję malejącą liczbą porodów. Przykładowo, w Brzesku w 2023 roku odbyło się 308 porodów, a w 2024 już tylko 261.

W Krynicy-Zdroju liczba porodów spadła z 421 w 2023 roku do 337 w 2024 roku. Największy spadek zanotowano w Olkuszu – z 317 porodów w 2020 roku do zaledwie 146 w 2023 roku.

Odpływ pacjentek do większych ośrodków

Szpitale podkreślają, że coraz więcej kobiet decyduje się rodzić w większych ośrodkach. To z kolei przekłada się na niższą intensywność pracy personelu na zamykanych oddziałach.

Utrzymanie całodobowej gotowości oddziałów położniczych generuje wysokie koszty, które przy spadającej liczbie porodów stają się nie do zbilansowania.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że pacjentki z miejscowości, w których zamknięto oddziały położnicze, mogą korzystać z porodówek w szpitalach zlokalizowanych na terenie powiatów ościennych. NFZ nie prowadzi jednak analiz dotyczących odległości między oddziałami położniczymi.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń

Liczba porodów w Małopolsce systematycznie spada.

W 2010 roku w regionie zanotowano ponad 37 tysięcy porodów, w 2020 roku – nieco ponad 35 tysięcy, a w 2024 roku już tylko 26,6 tysiąca.

Najwięcej porodów odbywa się w subregionie krakowskim – 12,5 tysiąca.

Spadki widoczne są także w miastach na południu województwa. W Nowym Sączu w 2010 roku przyszło na świat 2763 dzieci, a w 2024 roku – 2498. W Nowym Targu liczba porodów spadła z 1865 w 2010 roku do 889 w 2024 roku. W Zakopanem – z 816 do 472.