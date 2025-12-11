Marcin Wojewódka, wiceszef rady nadzorczej PKP Cargo został odwołany ze stanowiska - poinformowała w czwartek spółka. Decyzja zapadła po tym, jak w środę rano Wojewódka sprzedał ponad 90 tys. akcji PKP Cargo o wartości ponad miliona złotych, a chwilę później spółka wypuściła w tej sprawie komunikat i kurs akcji mocno spadł. Po południu Marcin Wojewódka nabył tyle samo akcji po niższej cenie. Sprawą zajął się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego - zbada, czy nie doszło do wykorzystania informacji poufnych.

Marcin Wojewódka / Adam Burakowski / East News

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji ("Emitent" "Spółka") informuje, iż w dniu 11 grudnia 2025 roku akcjonariusz Emitenta - PKP S.A. - działając na podstawie § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki odwołał z dniem 11 grudnia 2025 roku ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Wojewódkę - przekazano w czwartek po południu.

Wcześniej w giełdowym raporcie bieżącym poinformowano, że Wojewódka kupił 1038 akcji spółki. Dzień wcześniej Wojewódka sprzedał 91 tys. 703 akcje PKP Cargo, a potem kupił tyle samo papierów.

W środę w trakcie notowań giełdowych, dziesięć minut przed południem, PKP Cargo opublikowało raport bieżący, w którym poinformowało, że wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki Marcin Wojewódka sprzedał 91 tys. 703 akcje PKP Cargo średnio po 12,56 zł za papier.

Po zakończeniu notowań na GPW spółka przekazała, że Marcin Wojewódka kupił 91 tys. 703 akcje PKP Cargo po średniej cenie 11,53 zł.

Kurs akcji PKP Cargo na otwarciu wynosił 12,88 zł, a na zamknięciu spadł o 9,06 proc. do 11,65 zł. Obroty wyniosły 20,2 mln zł.

Po tych transakcjach Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że podlegają one analizie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

"Środowe transakcje na akcjach spółki PKP Cargo podlegają analizie Urzędu KNF z punktu widzenia przepisów Rozporządzenia MAR" - napisała w czwartek KNF na platformie X.

Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulations) dotyczy nadużyć na rynku finansowym, np. wykorzystywania informacji poufnych.

Z raportów bieżących spółki wynika, że Wojewódka, jako osoba pełniąca obowiązki zarządcze, będąc wtedy p.o. prezesem zarządu PKP Cargo, po raz pierwszy poinformował o kupnie akcji przewoźnika w maju 2024 roku. Kupił wtedy 2 tys. akcji po 13,97 zł.