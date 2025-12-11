"To był dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z niezwykle błyskotliwym premierem Donaldem Tuskiem - wielkim polskim patriotą i powszechnie szanowanym liderem. Nasza rozmowa podkreśliła, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych i jak wiele możemy razem osiągnąć. W ramach doktryny America First, pod przywództwem prezydenta Donalda Trumpa, sojusz USA-Polska, kierowany przez takich liderów jak premier Tusk, nadal się umacnia" - napisał Rose.

"Dobre spotkanie. Ambasador Rose jest prawdziwym przyjacielem Polski i świetnie rozumie naszą zewnętrzną i wewnętrzną sytuację" - taki wpis zamieścił z kolei szef polskiego rządu.