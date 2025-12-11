Premier Donald Tusk spotkał się w czwartek z ambasadorem USA w Polsce Thomasem Rosem. "Nasza rozmowa podkreśliła, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych i jak wiele możemy razem osiągnąć (...). W ramach doktryny America First, pod przywództwem prezydenta Donalda Trumpa, sojusz USA-Polska, kierowany przez takich liderów jak premier Tusk, nadal się umacnia" - napisał po spotkaniu Rose.
- Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl.
Amerykański dyplomata zamieścił w czwartek na platformie X wpis i wspólne zdjęcia z Tuskiem. Szef polskiego rządu udostępnił wpis Rose'a na swoim profilu i opatrzył go słowami: „Dobre spotkanie. Ambasador Rose jest prawdziwym przyjacielem Polski i świetnie rozumie naszą zewnętrzną i wewnętrzną sytuację”. W swoim wpisie ambasador Rose przekazał, że rozmowa z Tuskiem podkreśliła, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych.