Premier Donald Tusk spotkał się w czwartek z ambasadorem USA w Polsce Thomasem Rosem. "Nasza rozmowa podkreśliła, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych i jak wiele możemy razem osiągnąć (...). W ramach doktryny America First, pod przywództwem prezydenta Donalda Trumpa, sojusz USA-Polska, kierowany przez takich liderów jak premier Tusk, nadal się umacnia" - napisał po spotkaniu Rose.

Amerykański dyplomata zamieścił w czwartek na platformie X wpis i wspólne zdjęcia z Tuskiem. Szef polskiego rządu udostępnił wpis Rose'a na swoim profilu i opatrzył go słowami: „Dobre spotkanie. Ambasador Rose jest prawdziwym przyjacielem Polski i świetnie rozumie naszą zewnętrzną i wewnętrzną sytuację”. W swoim wpisie ambasador Rose przekazał, że rozmowa z Tuskiem podkreśliła, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych.

"To był dla mnie ogromny zaszczyt spotkać się dziś z niezwykle błyskotliwym premierem Donaldem Tuskiem - wielkim polskim patriotą i powszechnie szanowanym liderem. Nasza rozmowa podkreśliła, jak ważna jest Polska dla Stanów Zjednoczonych i jak wiele możemy razem osiągnąć. W ramach doktryny America First, pod przywództwem prezydenta Donalda Trumpa, sojusz USA-Polska, kierowany przez takich liderów jak premier Tusk, nadal się umacnia" - napisał Rose.

"Dobre spotkanie. Ambasador Rose jest prawdziwym przyjacielem Polski i świetnie rozumie naszą zewnętrzną i wewnętrzną sytuację" - taki wpis zamieścił z kolei szef polskiego rządu.

W połowie października Rose został zaprzysiężony w Departamencie Stanu na ambasadora USA w Polsce. Tom Rose jest prawicowym publicystą i komentatorem radiowym oraz byłym doradcą wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Ambasador jest znany z silnie proizraelskich poglądów. Przed nominacją prowadził program radiowy Bauer&Rose Show.

6 listopada prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od nowego ambasadora USA w Polsce. 

