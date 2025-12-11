Międzynarodowa społeczność astronomiczna z niepokojem śledzi losy niezwykłego obiektu, który właśnie przemierza nasz Układ Słoneczny. Mowa o komecie 3I/ATLAS, która już teraz zyskała miano jednej z najbardziej zagadkowych i nieprzewidywalnych międzygwiezdnych przybyszów w historii obserwacji kosmosu. Jej nietypowe zachowanie i ogromne rozmiary wywołały falę spekulacji, a niektórzy naukowcy sugerują nawet, że może to być "kosmiczny koń trojański".

Kometa 3I/ATLAS / NASA/AFP/East News / East News

Kometa 3I/ATLAS, odkryta w lipcu 2025 roku, to trzeci znany obiekt międzygwiazdowy odwiedzający nasz Układ Słoneczny.

Jej zachowanie jest wyjątkowe - ogon komety nagle zmienił kierunek, co do tej pory nigdy nie zostało zaobserwowane.

Międzynarodowa Sieć Ostrzegania przed Asteroidami (IAWN) rozpoczęła globalną kampanię obserwacyjną.

Profesor Avi Loeb z Uniwersytetu Harvarda zasugerował, że 3I/ATLAS może być czymś więcej niż naturalnym ciałem niebieskim.

NASA uspokaja, że kometa nie stanowi zagrożenia dla Ziemi, ale mimo to wystrzelono sondę obronną, aby zebrać więcej danych o jej budowie i zachowaniu.

Najbliższe podejście komety do Ziemi nastąpi 19 grudnia 2025 roku.

Kometa 3I/ATLAS została odkryta w lipcu 2025 roku i od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie środowiska naukowego. To dopiero trzeci znany obiekt międzygwiazdowy, który przemierza nasz Układ Słoneczny. Jej pochodzenie spoza granic Słońca czyni z niej prawdziwą kosmiczną zagadkę.

To, co wyróżnia 3I/ATLAS, to jej rozmiary - według szacunków, może być ona wielkości Manhattanu i ważyć nawet 33 miliardy ton, co czyni ją tysiąc razy masywniejszą od wcześniejszych międzygwiezdnych gości.

Niezwykłe zachowanie komety

Niepokój naukowców budzi nie tylko masa i pochodzenie komety, ale także jej zachowanie. Najnowsze obserwacje wykazały, że jej ogon - zamiast tradycyjnie odchylać się od Słońca - nagle zmienił kierunek, co jest zjawiskiem bez precedensu. Takie anomalie mogą wskazywać na nieznane procesy fizyczne lub nawet ingerencję z zewnątrz. Dodatkowo, 3I/ATLAS wykazuje przyspieszenie, które nie jest zgodne z przewidywaniami opartymi wyłącznie na grawitacji, co jeszcze bardziej podsyca spekulacje na temat jej natury.

W odpowiedzi na te niepokojące sygnały, Międzynarodowa Sieć Ostrzegania przed Asteroidami (IAWN) ogłosiła bezprecedensową, globalną kampanię obserwacyjną, która potrwa do 27 stycznia 2026 roku. W inicjatywie biorą udział najlepsze teleskopy i laboratoria na całym świecie, a celem jest nie tylko dokładne zbadanie trajektorii i zachowania komety, ale także opracowanie nowych metod monitorowania podobnych obiektów w przyszłości.

Jednym z najbardziej znanych naukowców zaangażowanych w badania 3I/ATLAS jest profesor Avi Loeb z Uniwersytetu Harvarda. W ostatnich wypowiedziach Loeb nie ukrywa swoich obaw, sugerując, że tak nietypowy obiekt może być czymś więcej niż tylko naturalnym ciałem niebieskim. To może być kosmiczny koń trojański - ostrzega naukowiec, porównując sytuację do randki w ciemno, podczas której nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Jego zdaniem, międzynarodowa społeczność powinna przygotować się na każdy scenariusz, w tym na możliwość, że 3I/ATLAS jest nośnikiem technologii obcej cywilizacji.