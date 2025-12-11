Koalicja rządząca szykuje rewolucję w Trybunale Konstytucyjnym? Czy Zbigniew Ziobro ośmiesza wymiar sprawiedliwości? Między innymi o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Adama Bodnara, senatora RP, byłego ministra sprawiedliwości. Zapraszamy!

Prof. Adam Bodnar, senator RP, były minister sprawiedliwości / Piotr Mazur / RMF24

Wideo youtube

Rząd ma planować obsadzenie wolnych miejsc w Trybunale Konstytucyjnym w styczniu. Czy koalicja rządząca szykuje rewolucję w Trybunale Konstytucyjnym? Co, jeśli prezydent Karol Nawrocki odmówi przyjęcia ślubowania od nowo wybranych sędziów?

W rozmowie padną także pytania dotyczące rozliczeń poprzedniego rządu i działań prokuratury. Zapytamy, czy Zbigniew Ziobro ośmiesza wymiar sprawiedliwości?

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

