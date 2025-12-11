​Sejmowa komisja śledcza powołana w celu wyjaśnienia okoliczności tzw. afery Pegasusa zwróci się do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie kary finansowej na byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego oraz byłego zastępcę szefa Biura Grzegorza Ocieczka za niestawienie się na czwartkowe przesłuchanie przed komisją.

Byli szefowie CBA nie stawili się przed sejmową komisją ds. Pegasusa / PAP/Marcin Obara / PAP

Na czwartek sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa zaplanowała przesłuchanie w trybie jawnym dwóch świadków. Byli, a właściwie mieli nimi być, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny, który pełnił tę funkcję w latach 2020-2023 oraz zastępca szefa CBA w latach 2015-2020 Grzegorz Ocieczka.

W związku z niestawiennictwem się świadków, komisja zadecydowała o zwróceniu się do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie kary finansowej w wysokości po 3000 zł na Stróżnego i Ocieczka. Obaj świadkowie nie stawili się na posiedzeniu komisji po raz czwarty.

Komisja zwróciła się też z wnioskiem do szefa resortu sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o "niezwłoczne przesłanie kompleksowej analizy śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową dotyczącą Pegasusa i śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie sprawie Hermesa".

Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński podkreślił, że jest to niezbędne do "właściwej oceny legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus". Komisja przyjęła też wniosek prowadzącego śledztwo w sprawie Pegasusa zespołu nr 3 PK, którego kierownik zwrócił się o przekazanie protokołów z jawnych i niejawnych przesłuchań świadków.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 roku do listopada 2023. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd, m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, informacji Pegasus zakupiono jesienią 2017 r. dla CBA, ze środków w zasadniczej części (25 mln zł) z Funduszu Sprawiedliwości.

Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

Natomiast system do analizy danych z otwartych źródeł internetowych Hermes, zakupiony przez PK w 2020 r., miał - według ustaleń rzeszowskiej prokuratury - w listopadzie i grudniu 2023 roku służyć do przygotowania analizy dla prokuratora generalnego w sprawach dotyczących protestów wyborczych w związku z październikowymi wyborami parlamentarnymi.