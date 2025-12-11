Nawrocki w bazie wojskowej Adazi mówił o głębokiej wdzięczności dla polskich żołnierzy, za to, że dzięki nim Polska "jest silna i liczy się też na arenie międzynarodowej".

Polska to sojusznik, na którego zawsze można liczyć. Polska to sojusznik, który jest gotowy brać odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, ale to, o czym mówią polskie kontyngenty wojskowe to to, że jesteśmy też gotowi do brania odpowiedzialności za cały region wschodniej flanki NATO i jesteśmy gotowi do tego, aby ze swoich zobowiązań się wywiązywać - mówił Nawrocki.

W skład wielonarodowych sił NATO na Łotwie, stacjonujących w tym kraju od 2017 r., wchodzą obecnie wojska z kilkunastu państw. Jesienią 2024 roku jednostka awansowała do szczebla brygady. Łotwa jest pierwszym krajem na wschodniej flance, gdzie Sojusz utworzył grupę bojową tej wielkości. Pełną gotowość bojową ma osiągnąć w 2026 r., przy docelowej liczbie ponad 3500 żołnierzy z krajów sojuszniczych. Oprócz Kanadyjczyków i Polaków w jej skład wchodzą żołnierze m.in. z Włoch, Albanii, Słowenii, Hiszpanii, Danii, od początku tego roku również Szwecji.

Obecnie polscy żołnierze biorą udział w kilkunastu kontyngentach zagranicznych w różnych częściach świata. Uczestniczą we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO - to m.in. kontyngenty w Rumunii oraz na Łotwie, są zaangażowani w misje stabilizujące i szkoleniowe w zapalnych regionach Bliskiego Wschodu - w Iraku czy Libanie, biorą udział w międzynarodowych misjach na Bałkanach (w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie), czy w patrolowaniu Morza Śródziemnego.