Karol Nawrocki odwiedził w czwartek polskich żołnierzy stacjonujących w bazie wojskowej w Adazi na Łotwie. Polskie kontyngenty wojskowe pokazują, że Polska jest gotowa do brania odpowiedzialności za wschodnią flankę NATO - powiedział prezydent. Zaliczył też przejażdżkę czołgiem, a jego kancelaria pokazała nagranie.
Prezydent Nawrocki spotkał się z polskimi żołnierzami stacjonującymi na Łotwie. Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie - pododdział pancerny - to część rozlokowanej na mocy decyzji szczytu NATO w Warszawie wielonarodowej grupy bojowej NATO pod dowództwem Kanady w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności (enhanced Forward Presence, eFP). Obecna XVIII zmiana PKW Łotwa rozpoczęła się w listopadzie; trzon polskiego kontyngentu stanowią żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa.
Kancelaria Prezydenta RP zamieściła filmy i zdjęcia z wizyty prezydenta, który z entuzjazmem rozmawiał z żołnierzami, a także jeździł czołgiem.