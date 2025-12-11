Prezydent Karol Nawrocki uważa, że w sprawie przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG-29 zaszło nieporozumienie, a on sam nie został poinformowany o sprawie przez przedstawicieli gabinetu Donalda Tuska. Rząd twierdzi, że głównym problemem jest bałagan w Pałacu Prezydenckim - szef kancelarii premiera Jan Grabiec poinformował, że przedstawiciel Nawrockiego "od miesięcy" uczestniczy w spotkaniach poświęconych przekazaniu Ukrainie samolotów. Chwilę później w sprawie wypowiedzieli się szef i wiceszef MON, przekazując opinii publicznej, że przedstawiciele prezydenta byli obecni w czasie omawiania planów transferu samolotów na Ukrainę.
"Kompletny bałagan w Kancelarii Prezydenta: od miesięcy przedstawiciel prezydenta uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy omawianiu przekazania Ukrainie kolejnej partii polskich MiG-ów. A teraz prezydent udaje zdziwionego?" - napisał na X Jan Grabiec.