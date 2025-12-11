Zamieszanie z myśliwcami dla Ukrainy

Podczas konferencji prasowej w Rydze prezydent Karol Nawrocki odniósł się do zapowiedzi ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczącej przekazania Ukrainie pozostałych polskich samolotów MiG-29. Prezydent podkreślił, że nie otrzymał w tej sprawie żadnej oficjalnej informacji.

Musiało się wkraść jakieś nieporozumienie - ocenił Nawrocki, zaznaczając, że jego współpracownicy mieli rację, informując o braku oficjalnych komunikatów rządowych w tej sprawie.

W środę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Polska planuje przekazać Ukrainie pozostałe myśliwce MiG-29, które kończą już swoje resursy (zdatność do eksploatacji) i nie będą uczestniczyć w działaniach operacyjnych. W zamian Polska chce skorzystać z ukraińskich technologii dronowych i rakietowych.

Przekazanie pozostałych samolotów MiG-29 Ukrainie oznacza całkowite wycofanie tego typu maszyn z Sił Powietrznych RP. Polska już w 2023 roku przekazała Ukrainie połowę swojej floty tych samolotów - 14 maszyn. W przyszłym roku mają rozpocząć się dostawy nowoczesnych myśliwców F-35 z USA, które zastąpią wycofywane poradzieckie maszyny.

Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał z kolei we wtorek, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat ewentualnego przekazania kolejnych samolotów MIG-29. Jak podkreślono, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, a rozmowy mają charakter wstępny.