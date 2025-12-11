Jerzy Woliński złożył rezygnację z funkcji prezesa JSW Koks po niespełna ośmiu miesiącach kierowania spółką. Zarząd zapewnia, że realizacja kluczowych projektów i bieżąca działalność firmy pozostają niezagrożone.

Jerzy Woliński zrezygnował z funkcji prezesa JSW Koks / Andrzej Grygiel / PAP

W czwartek po południu JSW Koks poinformowała w oficjalnym komunikacie o rezygnacji Jerzego Wolińskiego z funkcji prezesa zarządu. Woliński kierował spółką od 17 kwietnia bieżącego roku. Jak podkreślono, do czasu podjęcia dalszych decyzji korporacyjnych, spółka realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującymi planami, zapewniając stabilność procesów i projektów.

Jerzy Woliński, wcześniej związany m.in. z Grupą Azoty, obejmując stanowisko prezesa JSW Koks, zapowiadał dokończenie budowy elektrociepłowni w Radlinie oraz uruchomienie nowej baterii koksowniczej w Dąbrowie Górniczej. Nowa bateria została uruchomiona w pierwszej połowie roku, natomiast prace nad elektrociepłownią są kontynuowane przez spółkę własnymi siłami.

Po rezygnacji Wolińskiego zarząd JSW Koks tworzą obecnie: Tomasz Grzyb (członek zarządu ds. produkcji i techniki), Ireneusz Borzęcki (członek zarządu ds. ekonomicznych) oraz Jacek Albrecht (członek zarządu ds. inwestycji i rozwoju). Poprzednią prezes spółki była Joanna Schmid, która kierowała firmą od czerwca 2024 do lutego 2025 roku.

Problemy inwestycyjne i wyniki finansowe

W listopadzie ubiegłego roku JSW Koks poinformowała o odstąpieniu od umowy z firmą Rafako dotyczącej budowy elektrociepłowni Radlin. Spółka zadeklarowała determinację w dokończeniu inwestycji, mimo że jej koszt wzrósł o ponad 180 mln zł w stosunku do pierwotnych założeń.

Grupa JSW odnotowała po trzech kwartałach 2025 roku stratę netto w wysokości 2,869 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,009 mld zł, a wynik EBITDA był ujemny i wyniósł -1,397 mld zł. W samym trzecim kwartale przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,295 mld zł, przy stracie brutto ze sprzedaży na poziomie 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485,3 mln zł, a strata netto 793,7 mln zł.

EBITDA to skrót od angielskiego wyrażenia Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, czyli zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i deprecjacją.

W trzecim kwartale 2025 roku produkcja koksu przez JSW Koks wyniosła 0,839 mln ton, co oznacza wzrost o 26,3 proc. w porównaniu z drugim kwartałem. Jednak w ujęciu rocznym produkcja spadła z 2,370 mln ton do 2,304 mln ton (spadek o 2,8 proc.). Spółka odnotowała także dalszy spadek cen koksu - z 1038,48 zł za tonę w drugim kwartale do 920,97 zł za tonę w trzecim kwartale.



