Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Ryszard Petru, Joanna Mucha, Michał Kobosko, Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk i Bartosz Romowicz - to oni powalczą stanowisko szefa Polski 2050. O zarejestrowanej liście kandydatów na przewodniczącego poinformowała komisja wyborcza partii. Termin zgłaszania kandydatów minął o północy ze środy na czwartek.

/ Wojciech Olkusnik/East News / East News

Wybory na szefa Polski 2050 10 stycznia

W wyborach na szefa Polski 2050, które odbędą się 10 stycznia, wystartują: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, europoseł Michał Kobosko, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, poseł Rafał Kasprzyk oraz nowy kandydat - poseł Bartosz Romowicz.

Ewentualna druga tura wyborów ma zostać przeprowadzona 12 stycznia.

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września poinformował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, lecz dzisiaj stwierdził: Ja raczej się nie nastawiam. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ .

"PiS, PO - jedno zło", oni mieli być powiewem świeżości "spoza układu"

Polska 2050 to partia centrowa. Została powołana przez Szymona Hołownię - który wielokrotnie powtarzał, że to, że nie ma politycznego doświadczenia i jest spoza układu jest jego zaletą - po zajęciu przez niego trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Uzyskał on wówczas 13,87 proc. głosów.

"Na pokolenia, nie kadencję". Konwencja partii Polska 2050. Warszawa, 5 października 2024 / Pawel Wodzynski/East News / East News

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga, która uzyskała 14,4 proc. głosów. Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 roku. Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość ostatnich badań wskazuje, że obie partie znajdują się pod względem poparcia pod progiem wyborczym.