Do godzin przedpołudniowych na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Łokietka w Krakowie będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu. To pokłosie wypadku, do którego doszło w czwartek. Ciężarówka uderzyła w samochód przed sobą, potem w sygnalizację świetlną i kilka pojazdów jadących w przeciwną stronę. Ranne zostały cztery osoby. Na Gorącą Linię RMF FM dostaliśmy nagranie, na którym widać moment wypadku.