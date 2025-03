Z powodu prac wykończeniowych na pierwszym i drugim peronie stacji Warszawa Zachodnia, będą występowały utrudnienia. Możliwe są opóźnienia w kursowaniu pociągów: od piątku Szybkiej Kolei Miejskiej, a od soboty Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Utrudnienia zakończą się w niedzielę.

"Z powodu całkowitego wyłączenia z ruchu przez zarządcę infrastruktury peronu nr 2 stacji Warszawa Zachodnia (odjazdy w kierunku wschodnim), od piątku (21 marca) do niedzieli (23 marca) włącznie, będą występowały utrudnienia i możliwe opóźnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2" - poinformowała SKM.

Wyjaśniła, że w tym czasie, pociągi SKM S1 i S2 będą odjeżdżały w obu kierunkach z peronów nr 3 oraz nr 4 na stacji Warszawa Zachodnia.

Z kolei WKD poinformowała, że będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy. Dla ruchu pociągów WKD na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Śródmieście WKD zostanie wówczas zamknięty tor nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Ruch pociągów na tym odcinku będzie odbywać się dwukierunkowo tylko po sąsiednim czynnym torze nr 2 (tor prawy w kierunku centrum Warszawy).

Ruch po torze nr 2, sąsiedniego względem toru objętego zamknięciem, będzie prowadzony w obydwu kierunkach na odcinku Komorów - Warszawa Śródmieście WKD. Po torze nr 1 - którego będzie dotyczyć zamknięcie w rejonie stacji Warszawa Zachodnia - pociągi od strony Komorowa dojadą tylko do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Spowoduje to, że na warszawskim odcinku WKD pociągi będą kursować średnio co 35 min. od granicy miasta do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie - naprzemiennie co 30-40 min. oraz do 70 min. od przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie do stacji Warszawa Śródmieście WKD.

"Część relacji pociągów ulegnie skróceniu do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie, natomiast tylko co drugi pociąg będzie dojeżdżać do stacji Warszawa Śródmieście WKD" - poinformował przewoźnik.

Na odcinku Komorów - Warszawa Aleje Jerozolimskie ruch pociągów będzie się odbywać dwukierunkowo po każdym z torów: pociągi będą odjeżdżać naprzemiennie w każdym z kierunków z peronów zlokalizowanych przy torze nr 1 (tor prawy w kierunku Komorowa) i przy torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy).

Na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Śródmieście WKD ruch pociągów będzie się odbywać wyłącznie po jednym torze, tj. po torze nr 2. Oznacza to, że pociąg, który wyruszy ze stacji Komorów po danym torze i dojedzie do przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie lub stacji Warszawa Śródmieście WKD, po zmianie kierunku (zmianie kabiny przez maszynistę) będzie wracać do stacji Komorów po tym samym torze, którym poruszał się uprzednio w kierunku przeciwnym.

Wszystkie pociągi ze stacji Warszawa Śródmieście WKD lub przystanku Warszawa Aleje Jerozolimskie będą dojeżdżały do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Połączenia z Milanówkiem będą realizowane do stacji Komorów, na której obowiązywać będzie przesiadka do pociągów realizujących połączenia pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim oraz Warszawą z czasem oczekiwania wynoszącym do 12 minut. Przesiadka będzie również możliwa do zrealizowania na dowolnym przystanku zlokalizowanym na odcinku Komorów - Podkowa Leśna Zachodnia.

W wymienionych dniach w ramach komunikacji zastępczej wprowadzone zostanie honorowania wszystkich rodzajów biletów WKD w wybranych środkach transportu publicznego, na określonych trasach (linie autobusowe, tramwajowe, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej) warszawskiej komunikacji miejskiej.

Dodatkowo obowiązywać będzie honorowanie wszystkich ważnych biletów okresowych WKD w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście.