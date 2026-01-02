Od 1 stycznia 2026 roku Lidzbark Warmiński, wraz z sąsiednimi sołectwami Medyny i Łabno, zyskał prestiżowy status uzdrowiska. To przełomowy moment nie tylko dla mieszkańców, ale i dla całego regionu warmińsko-mazurskiego, który dotąd mógł pochwalić się jedynie jednym uzdrowiskiem w Gołdapi. Nowy status otwiera przed miastem szerokie możliwości rozwoju – zarówno medycznego, jak i turystycznego.

Lidzbark Warmiński - nowe uzdrowisko na mapie Polski



Nowy status daje możliwość leczenia i rehabilitacji m.in. chorób serca, układu nerwowego i dróg oddechowych.

Pierwsi kuracjusze już na wiosnę, gdy szpital podpisze kontrakt z NFZ.

Z początkiem 2026 roku Lidzbark Warmiński oficjalnie stał się uzdrowiskiem. Wraz z nim do strefy uzdrowiskowej włączono także pobliskie sołectwa Medyny i Łabno.

Dotychczas jedynym uzdrowiskiem na Warmii i Mazurach była Gołdap. Teraz region zyskał kolejny ośrodek, który ma szansę przyciągnąć kuracjuszy z całej Polski, a nawet z zagranicy.

Lecznicze możliwości Lidzbarka Warmińskiego

Nowy status oznacza konkretne korzyści. W Uzdrowisku Lidzbark Warmiński mogą być wykonywane zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne z zakresu chorób kardiologicznych, nadciśnienia, schorzeń narządów ruchu, układu nerwowego, reumatologicznych oraz górnych i dolnych dróg oddechowych.

Jak zapowiada burmistrz Jacek Wiśniowski, pierwsi kuracjusze pojawią się w uzdrowisku już w lutym lub marcu, gdy tylko szpital uzdrowiskowy podpisze kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nowe perspektywy dla miasta i mieszkańców

Lokalne władze mają nadzieję, że status uzdrowiska da miastu potężny impuls do rozwoju. To nie tylko szansa na rozkwit usług medycznych i rehabilitacyjnych, ale też całego sektora towarzyszących branż - od turystyki, przez gastronomię, po usługi beauty. Samorząd liczy też na wzmocnienie pozytywnego wizerunku miasta na mapie Polski i Europy.

Lidzbark Warmiński - perełka Warmii z bogatą historią

Nowy status uzdrowiska to także okazja, by przypomnieć o turystycznych walorach Lidzbarka Warmińskiego. To jedno z najpiękniejszych miast regionu, słynące z bogatej historii i licznych zabytków.

Najważniejsze atrakcje miasta:

Zamek Biskupów Warmińskich - gotycka warownia z XIV wieku, dziś siedziba muzeum z ekspozycjami historycznymi i artystycznymi.

Kolegiata św. Piotra i Pawła - imponująca gotycka świątynia z zabytkowymi organami.

Wysoka Brama - zachowana średniowieczna brama miejska, symbol Lidzbarka.

Bulwar nad Łyną - malownicza trasa spacerowa wzdłuż rzeki, z widokiem na zamek i starówkę.

W okolicach miasta na turystów czekają m.in. słynne sanktuarium w Świętej Lipce, gotycki zamek w Reszlu, liczne jeziora i rezerwaty przyrody.

Aktywny wypoczynek przez cały rok

Lidzbark Warmiński to idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Przez okolicę przebiegają malownicze trasy rowerowe, w tym fragmenty Warmińskiej Łynostrady. Rzeka Łyna zachęca do spływów kajakowych, a bulwary, lasy i jeziora - do pieszych wędrówek i nordic walkingu.

Nie brakuje tu również atrakcji dla wędkarzy, żeglarzy czy miłośników sportów zimowych - w sezonie zimowym dostępne są trasy do narciarstwa biegowego i miejskie lodowisko.