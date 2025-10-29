Planujesz już przyszłoroczne podróże? Zastanawiasz się, jakie kierunki wybrać, by przeżyć coś więcej niż tylko klasyczne plażowanie? Najnowsze rankingi National Geographic i Expedia wskazują, że 2026 rok będzie pełen podróżniczych niespodzianek - od industrialnych miast USA, przez egzotyczne wyspy Japonii, po zielone zakątki Europy i nieodkryte cuda natury. Sprawdź, które miejsca warto mieć na swojej liście marzeń!

Kultowa Route 66 w USA / Shutterstock

National Geographic i Expedia wskazują najgorętsze kierunki na 2026.

W Europie królują ekologia i kultura: Uleåborg, Guimaraes czy Hull.

Sprawdź, które miejsca na świcie już dziś rozpalają wyobraźnię podróżników! Jesteś jednym z nich?

Nowe trendy podróżnicze: Od miejskich metropolii po dziką przyrodę

Kiedy tradycyjne kierunki zaczynają nużyć, a kolejne selfie na tle tych samych zabytków przestaje cieszyć, czas na podróżniczą rewolucję. National Geographic opublikował właśnie swoją prestiżową listę "Best of the World 2026", wskazując 25 najciekawszych celów podróży na przyszły rok. Expedia natomiast podpowiada, które miejsca już dziś rozpalają wyobraźnię globtroterów na całym świecie.

Wśród wyróżnionych miejsc znajdziemy zarówno wielkie metropolie, jak i nieznane wcześniej perły. Co ciekawe - tym razem nie chodzi tylko o klasyczne piękno i zabytki, lecz o doświadczenia, autentyczność i prawdziwe podróżnicze emocje.

Amerykańska przemiana: Od stali do kultury

Czy Pittsburgh może być nową stolicą miejskich city breaków? Według National Geographic - jak najbardziej! Dawne przemysłowe serce USA przechodzi prawdziwą metamorfozę. Miasto przyciąga kreatywnych, młodą scenę artystyczną i studentów, a liczba nowoczesnych muzeów i niezależnych sklepików przyprawia o zawrót głowy.

W Ameryce Południowej na podium znalazły się Rio de Janeiro i Medellin. Kolumbijskie miasto, niegdyś owiane złą sławą, dziś zachwyca ogrodami, nowoczesną sztuką i intensywnym życiem nocnym. Rio natomiast kusi nie tylko plażami, ale i nowymi muzeami oraz pieszymi szlakami, które prowadzą aż do słynnego posągu Chrystusa Odkupiciela.

Europa i Azja: Kontrasty, które inspirują

Kościół w Guimarães w Portugalii / Shutterstock

Europa w 2026 roku to nie tylko Paryż czy Rzym. Na liście National Geographic znalazły się miasta, które zaskakują świeżością i ekologicznym podejściem. Uleåborg w Finlandii, będące Europejską Stolicą Kultury 2026, zachwyca odważnymi inicjatywami - od mistrzostw świata w grze na niewidzialnej gitarze po poetycką ciszę północy. Guimaraes w Portugalii zdobywa tytuł najbardziej zielonego miasta Europy, zaś Hull w Anglii przyciąga miłośników morskich przygód i nowoczesnych akwariów.

Azja to z kolei prawdziwa mozaika wrażeń. Pekin kusi majestatem Wielkiego Muru, Manila zaskakuje miejską energią, a japońska Yamagata zachęca do ucieczki od tłumów Tokio, oferując gorące źródła, świątynie i kulinarną ucztę. W Korei Południowej w 2026 roku zadebiutuje Dongseo Trail - 850 kilometrów pielgrzymkowego szlaku, który może stać się nową mekką dla miłośników długodystansowych wędrówek.

Dzika przyroda i niezwykłe zjawiska

Jeśli marzysz o bliskim kontakcie z naturą, świat ma dla Ciebie coś wyjątkowego. Dominika na Karaibach tworzy pierwszy na świecie rezerwat kaszalotów - to szansa na zobaczenie tych majestatycznych stworzeń z bliska, z dala od tłumów. Rwanda zaprasza do parku narodowego Akagera, gdzie można podziwiać "wielką piątkę" Afryki bez zgiełku masowej turystyki. Australia z kolei otwiera park narodowy Uluru dla tych, którzy chcą spędzić noc na pustyni, obserwując gwiazdy.

Nie można też zapomnieć o Baskonii w Hiszpanii, gdzie 12 sierpnia 2026 roku będzie można podziwiać całkowite zaćmienie Słońca - wydarzenie, które przyciągnie zarówno miłośników astronomii, jak i romantyków.

Odbudowa, ekologia i powrót do korzeni

Plaża Cala Domestica na Sardynii / Shutterstock

Pożary na Hawajach w 2023 roku zniszczyły wiele, ale Maui wraca do gry. National Geographic zachęca do odwiedzin, by wspierać lokalną społeczność i odkryć wyspę na nowo - tym razem bez tłumów. Fidżi stawia na zrównoważoną turystykę, przyciągając podróżników, którzy chcą nie tylko wypoczywać, ale i pomagać, angażując się w wolontariat na jednej z 300 rajskich wysp.

W USA trwa odliczanie do setnej rocznicy słynnej Route 66. Oklahoma inwestuje miliony dolarów w odnowienie legendarnej trasy, która znów ma być symbolem wolności, nostalgii i amerykańskiego snu o podróży przez bezkresne prerie.

Te miejsca będą hitem 2026! Sprawdź, gdzie pojedziesz, zanim zrobią to inni

Expedia, analizując miliony wyszukiwań, wytypowała miejsca, które w 2026 roku mogą przeżyć prawdziwy najazd turystów. Numerem jeden jest Big Sky w Montanie - narciarski raj z ponad 250 trasami i spektakularnymi widokami na Góry Skaliste. Na podium znalazły się także Okinawa - japońska wyspa z białym piaskiem i dziką dżunglą - oraz Sardynia, oferująca zarówno rajskie plaże, jak i starożytne zabytki oraz wyjątkową kuchnię.

Wśród innych hitów wyszukiwań są: Cotswolds - brytyjska wieś jak z bajki, Hobart - klimatyczna stolica Tasmanii, ośnieżone szczyty Savoie we Francji, Fort Walton Beach na Florydzie, kanadyjskie Ucluelet, San Miguel de Allende w Meksyku oraz Phu Quoc w Wietnamie.

Zacznij planować już dziś - być może to właśnie Ty zrobisz pierwsze selfie na nowym szlaku Dongseo, zanurzysz się w gorących źródłach Yamagaty albo zobaczysz wieloryby na Dominice. Przyszłość podróży to różnorodność - i odwaga, by sięgnąć po coś więcej niż tylko przewidywalne wakacje!