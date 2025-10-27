Wszystkich Świętych to czas, kiedy Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich, przynosząc ze sobą znicze i kwiaty. W 2025 roku ceny chryzantem, najpopularniejszych kwiatów na tę okazję, wyraźnie wzrosły. Sprawdzamy, ile trzeba zapłacić za chryzantemy w tym sezonie, co wpłynęło na podwyżki i gdzie można znaleźć najtańsze oferty.

Chryzantemy na Wszystkich Świętych 2025 - ceny zaskakują Polaków

Zbliżający się 1 listopada to dla wielu Polaków czas zadumy i odwiedzin na cmentarzach. Kwiaty, a zwłaszcza chryzantemy, od lat są symbolem pamięci o zmarłych. Jednak w tym roku ceny tych kwiatów wywołują niemałe poruszenie wśród kupujących. Wzrost kosztów widoczny jest zarówno na przycmentarnych straganach, jak i w sklepach ogrodniczych czy supermarketach.

Skąd podwyżki cen chryzantem?

Jak donosi serwis Sady Ogrody, w 2025 roku za chryzantemy trzeba zapłacić więcej niż w poprzednich latach. Głównymi przyczynami są rosnące koszty energii, które znacząco wpływają na produkcję szklarniową, a także drożejące nawozy i wyższe wydatki na pracę. Hodowcy musieli zmierzyć się również z wyjątkowo wczesnymi przymrozkami, które wpłynęły na ilość i jakość dostępnych kwiatów. Wszystko to sprawia, że ceny chryzantem poszybowały w górę.

Ile zapłacimy za chryzantemy w 2025 roku?

Ceny chryzantem są bardzo zróżnicowane i zależą od kilku czynników: wielkości doniczki, odmiany, koloru kwiatów oraz stopnia ich rozkwitu. Najtańsze są chryzantemy w doniczkach o średnicy 12-15 cm - ich ceny zaczynają się od 12 zł i sięgają 20 zł. Za większe doniczki trzeba zapłacić od 25 do 35 zł, natomiast największe, wielkokwiatowe okazy w doniczkach o średnicy powyżej 25 cm mogą kosztować nawet 70 zł za sztukę.

Gdzie kupić najtaniej?

Miejsce zakupu ma ogromne znaczenie dla ostatecznej ceny. Najwyższe ceny spotkamy na stoiskach przy cmentarzach, gdzie za wygodę i szeroki wybór trzeba zapłacić więcej. Tańsze chryzantemy można znaleźć w supermarketach i sieciach handlowych, które już teraz oferują specjalne promocje na Wszystkich Świętych. Warto jednak pamiętać, że kwiaty z marketów mogą różnić się jakością od tych kupowanych bezpośrednio u lokalnych producentów.

Kolor i rodzaj chryzantem - na co zwrócić uwagę?

Wybierając chryzantemy na groby bliskich, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale także na kolor i rodzaj kwiatów. Tradycyjnie na grobach najczęściej pojawiają się białe i żółte chryzantemy, które symbolizują pamięć i szacunek. Nie wszystkie odmiany i kolory są jednak równie popularne - niektóre z nich lepiej sprawdzają się jako ozdoba domowa niż dekoracja nagrobka.

Alternatywy dla chryzantem

W obliczu rosnących cen coraz więcej osób rozważa zakup innych kwiatów lub gotowych stroików. Popularnością cieszą się także sztuczne kompozycje, które są trwalsze i często tańsze niż żywe kwiaty. Dla wielu jednak chryzantemy pozostają nieodłącznym elementem Wszystkich Świętych i symbolem pamięci o zmarłych.