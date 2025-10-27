Wszystkich Świętych to czas, kiedy Polacy tłumnie odwiedzają groby bliskich, przynosząc ze sobą znicze i kwiaty. W 2025 roku ceny chryzantem, najpopularniejszych kwiatów na tę okazję, wyraźnie wzrosły. Sprawdzamy, ile trzeba zapłacić za chryzantemy w tym sezonie, co wpłynęło na podwyżki i gdzie można znaleźć najtańsze oferty.
- W 2025 roku ceny chryzantem na Wszystkich Świętych są wyższe niż w latach poprzednich, wahają się od 12 do nawet 70 zł za sztukę.
- Wzrost cen spowodowany jest m.in. rosnącymi kosztami energii, nawozów, pracy oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
- Najtańsze chryzantemy można znaleźć w sieciach handlowych, które oferują specjalne promocje na tę okazję.
Zbliżający się 1 listopada to dla wielu Polaków czas zadumy i odwiedzin na cmentarzach. Kwiaty, a zwłaszcza chryzantemy, od lat są symbolem pamięci o zmarłych. Jednak w tym roku ceny tych kwiatów wywołują niemałe poruszenie wśród kupujących. Wzrost kosztów widoczny jest zarówno na przycmentarnych straganach, jak i w sklepach ogrodniczych czy supermarketach.
Jak donosi serwis Sady Ogrody, w 2025 roku za chryzantemy trzeba zapłacić więcej niż w poprzednich latach. Głównymi przyczynami są rosnące koszty energii, które znacząco wpływają na produkcję szklarniową, a także drożejące nawozy i wyższe wydatki na pracę. Hodowcy musieli zmierzyć się również z wyjątkowo wczesnymi przymrozkami, które wpłynęły na ilość i jakość dostępnych kwiatów. Wszystko to sprawia, że ceny chryzantem poszybowały w górę.
Ceny chryzantem są bardzo zróżnicowane i zależą od kilku czynników: wielkości doniczki, odmiany, koloru kwiatów oraz stopnia ich rozkwitu. Najtańsze są chryzantemy w doniczkach o średnicy 12-15 cm - ich ceny zaczynają się od 12 zł i sięgają 20 zł. Za większe doniczki trzeba zapłacić od 25 do 35 zł, natomiast największe, wielkokwiatowe okazy w doniczkach o średnicy powyżej 25 cm mogą kosztować nawet 70 zł za sztukę.
Miejsce zakupu ma ogromne znaczenie dla ostatecznej ceny. Najwyższe ceny spotkamy na stoiskach przy cmentarzach, gdzie za wygodę i szeroki wybór trzeba zapłacić więcej. Tańsze chryzantemy można znaleźć w supermarketach i sieciach handlowych, które już teraz oferują specjalne promocje na Wszystkich Świętych. Warto jednak pamiętać, że kwiaty z marketów mogą różnić się jakością od tych kupowanych bezpośrednio u lokalnych producentów.
Wybierając chryzantemy na groby bliskich, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale także na kolor i rodzaj kwiatów. Tradycyjnie na grobach najczęściej pojawiają się białe i żółte chryzantemy, które symbolizują pamięć i szacunek. Nie wszystkie odmiany i kolory są jednak równie popularne - niektóre z nich lepiej sprawdzają się jako ozdoba domowa niż dekoracja nagrobka.
W obliczu rosnących cen coraz więcej osób rozważa zakup innych kwiatów lub gotowych stroików. Popularnością cieszą się także sztuczne kompozycje, które są trwalsze i często tańsze niż żywe kwiaty. Dla wielu jednak chryzantemy pozostają nieodłącznym elementem Wszystkich Świętych i symbolem pamięci o zmarłych.