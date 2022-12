38 milionów złotych – to kwota dofinansowania, jaka zostanie przeznaczona na budowę linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. Pieniądze pochodzą ze środków przeznaczonych na przygotowanie III Igrzysk Europejskich w stolicy Małopolski.

/ Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie /

W tym roku na dofinansowanie budowy linii do Górki Narodowej zostanie przeznaczone 35,4 mln zł, a w 2023 roku – 2,68 mln zł.

Środki igrzyskowe pójdą m.in. na przebudowę podstacji trakcyjnej „Prądnicka”, wraz z wyposażeniem i zasilą także część drogową inwestycji.

Dofinansowana zostanie budowa kilku odcinków ulic, m.in. od Fieldorfa-Nila do Opolskiej, od Opolskiej do Pachońskiego, nowy odcinek ul. Pachońskiego czy łącznik ul. Słomczyńskiego i Kuźnicy Kołłątajowskiej.

Środki z tego przedsięwzięcia zasilą też budowę tunelu drogowego wzdłuż ul. Opolskiej.

Łącznie, budowa linii tramwajowej uzyska rządowe dofinansowanie w ramach przygotować do III Igrzysk Europejskich w wysokości 38 mln zł.

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej to obecnie największa samorządowa inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa.

Trasa nowego tramwaju będzie miała łącznie ok. 5,5 km długości. W ramach zadania powstaną aż 23 perony tramwajowe, a do dyspozycji zmotoryzowanych oddanych zostanie ok. 600 miejsc postojowych na trzech parkingach P&R.