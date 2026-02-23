Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział złagodzenie podwyżek cen biletów miesięcznych dla mieszkańców. Mają być o 10 zł tańsze od pierwotnie planowej kwoty. Włodarz stolicy Małopolski podjął tę decyzję w związku z krytyką jego polityki i wizją referendum, w którym mieszkańcy będą mogli zabrać głos w sprawie odwołania go ze stanowiska.

"Prezydent miasta, w którym pojawia się idea referendum, ma tylko dwa wyjścia. Albo odbiera to jako sygnał, że popełnił błędy - i to zarówno wprowadzając zbyt daleko idące rozwiązania oraz zaniedbując komunikację dotyczącą swoich decyzji - albo zamyka się w 'oblężonej twierdzy' i dochodzi do wniosku, że mylą się wszyscy inni tylko nie on" - napisał Aleksander Miszalski w poniedziałek w swoich mediach społecznościowych.

Prezydent Krakowa wskazał, że debata dotycząca referendum w Krakowie jest dla niego sygnałem, że "poszliśmy o krok za daleko i nie poradziliśmy sobie z komunikowaniem naszej polityki".

Miszalski zapowiada, że miasto nie wycofa się z podwyżek cen biletów, ale zrobi gest w kierunku tych, "którzy najczęściej korzystają z komunikacji miejskiej".

Prezydent chce zaproponować w rozporządzeniu bilet miesięczny dla mieszkańców za 99 zł, zamiast proponowanych 109 zł (obecnie kosztuje 90 zł).

Podobne zmiany mają objąć również inne bilety okresowe.

Bez zmian pozostają planowe podwyżki cen biletów jednorazowych i turystycznych.

Nowe, wyższe ceny, będą obowiązywać od marca.

Miszalski zapowiada, że w najbliższych tygodniach rozpoczną się konsultacje nowych rozkładów jazdy, które wejdą w życie po zakończeniu przebudowy torowiska i pętli przy ul. Kocmyrzowskiej oraz po otwarciu linii tramwajowej KST IV do Mistrzejowic.

W swoim wpisie wskazał, że miasto zapowiedziało już korektę Strefy Czystego Transportu i Obszaru Płatnego Parkowania.

Podwyżki cen biletów, opłaty w strefie

Od 2 marca droższe mają być bilety okresowe, jednorazowe i czasowe obowiązujące w krakowskiej komunikacji miejskiej. Nie zmienią się ceny biletów grupowych do 20 osób (50 zł po mieście, 60 zł po aglomeracji) i weekendowych rodzinnych (25 zł). Tak jak dotychczas będzie też kosztował bilet jednoprzejazdowy - 6 zł.

Wprowadzony zostanie bilet 15-minutowy za 4 zł, a zlikwidowany 20-minutowy za tę samą cenę. Nowością będzie bilet 30-minutowy za 6 zł. Bilet 60-minutowy kosztował będzie 8 zł (dotychczas 6 zł), 90-minutowy - 9 zł (dotychczas 8 zł), 24-godzinny po mieście - 20 zł (dotychczas 17), 24-godzinny po aglomeracji - 40 zł (dotychczas 22), 48-godzinny - 40 zł po mieście i aglomeracji (35 zł), 72-godzinny - 55 zł (dotychczas 50 zł), 7-dniowy - po mieście 65 zł (dotychczas 56 zł), 7-dniowy - po mieście i aglomeracji - 80 zł (dotychczas 68 zł).

Prezydent Miszalski argumentował zmianę taryfy wzrostem w ostatnich pięciu latach kosztów wozokilometrów w komunikacji miejskiej o 80 proc.; wzrostem cen energii, personelu, inflacją, o którą obwinił prezesa NBP Adama Glapińskiego. Jego zdaniem transport publiczny w Krakowie będzie wciąż jednym z najtańszych w porównaniu z innymi miastami.

Oprócz wyższych cen biletów, zmiany wprowadzane przez magistrat obejmują także wydłużenie godzin, w których obowiązuje konieczność uiszczenia opłaty w Strefie Płatnego Parkowania. Co więcej, parkowanie w Strefie A (ścisłe centrum) będzie płatne także w niedziele. Po krytyce miasto złagodziło ów zapis, informując, że mieszkańcy będą mogli parkować za darmo. Płacić natomiast będą musieli przyjezdni.

Referendum ws. odwołania Miszalskiego

W Krakowie trwa zbieranie podpisów w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego. Minimalna liczba zebranych podpisów wymagana do przeprowadzenia referendum wynosi 58 355, co stanowi 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców Krakowa. Jak przekazali organizatorzy zbierania podpisów, tę liczbę udało się już uzyskać.