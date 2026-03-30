Inicjatorzy akcji referendalnej w Krakowie ogłosili zakończenie liczenia podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Jak podkreślają, wymagana liczba podpisów została zebrana z nawiązką. "Wymagana liczba ważnych podpisów 58 355 została przekroczona. Wystarczyło zweryfikować niespełna 80 000 podpisów" – poinformowali organizatorzy na Facebooku.

Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie zakończyło weryfikację podpisów i przygotowuje analizę błędów.

Decyzja komisarza wyborczego ma być ogłoszona prawdopodobnie po świętach.

Referendum ma dotyczyć odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego oraz całej Rady Miasta.

Najprawdopodobniej referendum odbędzie się 17, 24 lub 31 maja.

Komitet referendalny, który określa się jako grupa mieszkańców wspierana przez polityków opozycji, zebrał niemal 134 000 podpisów w zaledwie 43 dni - znacznie szybciej niż przewidywał ustawowy termin 60 dni.

Decyzja komisarza wyborczego po świętach

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Barbara Golanko, potwierdziła zakończenie procesu wprowadzania danych do systemu weryfikującego poprawność podpisów. Obecnie przygotowywane są zbiorcze zestawienia kategorii poszczególnych rodzajów błędów oraz będzie przeprowadzona ich analiza - dodała, podkreślając, że KBW nie udziela szerszych informacji, a decyzja komisarza wyborczego zostanie ogłoszona na stronie internetowej krakowskiego KBW.

Według szacunków inicjatorów referendum, postanowienie komisarza wyborczego o zarządzeniu referendum może zostać wydane tuż po świętach wielkanocnych. Wskazują oni, że głosowanie mogłoby odbyć się 17, 24 lub 31 maja. Jeśli komisarz wyda stosowną decyzję, referendum powinno zostać przeprowadzone w ciągu 50 dni od publikacji postanowienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Referendum nie tylko w sprawie prezydenta

Wniosek referendalny dotyczy nie tylko odwołania prezydenta miasta, ale również całej Rady Miasta Krakowa.

Aby referendum było ważne, wymagana jest frekwencja na poziomie co najmniej 3/5 liczby osób, które brały udział w ostatnich wyborach. W przypadku prezydenta to 158 555 wyborców, a w przypadku Rady Miasta - 179 792. Dla porównania, w kwietniowych wyborach prezydenckich w Krakowie głos oddało 264 257 osób, a w wyborach do Rady Miasta - 299 652.

Zarzuty wobec Miszalskiego

Przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego zarzucają mu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, a także sposób wprowadzenia strefy czystego transportu (SCT), podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, wydłużenie godzin płatnego parkowania oraz wprowadzenie opłat za parkowanie w niedziele.

Sam Miszalski odpiera zarzuty, twierdząc, że próba jego odwołania to "dogrywka" do ostatnich wyborów samorządowych. W styczniu, odnosząc się do krytyki, mówił o rosnących dochodach miasta, inwestycjach "blisko mieszkańców" oraz działaniach na rzecz poprawy jakości życia w Krakowie, w tym poprawy usług transportowych.

Choć inicjatorzy akcji podkreślali, że nie jest to przedsięwzięcie polityczne, szybko do zbiórki podpisów dołączyli politycy opozycji, w tym przedstawiciele PiS, Konfederacji oraz środowiska Łukasza Gibały.

Nie sądziliśmy, że to skończy się tak spektakularnym sukcesem - mówił na konferencji prasowej przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto Jan Hoffman, podkreślając, że Kraków oczekuje szybkich zmian i dlatego podpisy udało się zebrać w tak krótkim czasie.

Jeśli referendum zostanie zarządzone, głosowanie odbędzie się w tych samych stałych obwodach, co ostatnie wybory prezydenckie - łącznie 412, z możliwością utworzenia dodatkowych obwodów w szpitalach, domach opieki czy aresztach śledczych.

Aleksander Miszalski zdobył urząd prezydenta Krakowa w kwietniu 2024 roku, pokonując w II turze Łukasza Gibałę z wynikiem ponad 51 proc. głosów. Większość w Radzie Miasta mają obecnie KO i Nowa Lewica.