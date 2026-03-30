Balistyczny pocisk wystrzelony z Iranu wszedł w turecką przestrzeń powietrzną, zanim został zestrzelony przez systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO rozmieszczone we wschodniej części Morza Śródziemnego.

/ RMF FM

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

O groźnym incydencie informuje w poniedziałek tureckie ministerstwo obrony.

To czwarte tego typu zdarzenie od początku wojny Izraela i USA z Iranem. Trzy wcześniejsze przechwycenia przez systemy NATO miały miejsce na początku tego miesiąca. Ankara zaprotestowała wówczas i wysłała ostrzeżenie do Teheranu.

Tureckie ministerstwo poinformowało, że wszystkie niezbędne środki są podejmowane "zdecydowanie i bez wahania" przeciwko wszelkim zagrożeniom skierowanym wobec terytorium i przestrzeni powietrznej Turcji.

Iran zaprzeczył, jakoby w poprzednich trzech incydentach autoryzował wystrzelenia i zaapelował do Ankary o utworzenie wspólnego śledztwa w tej sprawie.