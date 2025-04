40-letni mężczyzna został raniony nożem w Krakowie. Do zdarzenia doszło przy ul. Morcinka w Nowej Hucie. Okazało się, że to efekt rodzinnej awantury. Kobieta zaatakowała swojego partnera. Mężczyzna trafił do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Około 40-letni mężczyzna został raniony ostrym narzędziem w ramię przy ul. Morcinka w Krakowie. Jak informuje reporter RMF MAXX - Przemysław Błaszczyk, lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Awantura domowa zakończona atakiem przy użyciu noża Jak dowiedziała się z kolei reporterka RMF FM Agata Guz, w jednym z mieszkań przy ul. Morcinka doszło do kłótni między partnerami. W pewnym momencie kobieta chwyciła za nóż i ugodziła w ramię swojego partnera, została zatrzymana. Dzisiaj po godz. 8:00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z budynków na ul. Morcinka doszło do zranienia ostrym narzędziem. Na miejscu policjanci zastali ok. 40-letniego mężczyznę z raną ramienia - powiedział nam kom. Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Mężczyzna trafił do szpitala. Był przytomny, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwa. Na miejscu jest policja. Zobacz również: Nowy przewoźnik na krakowskim lotnisku. Więcej arabskich turystów w Polsce?

