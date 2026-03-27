Małopolska zanotowała historyczny sukces turystyczny – w 2025 roku region odwiedziło aż 29 milionów turystów, co przełożyło się na rekordowe wpływy przekraczające 25 miliardów złotych. Dynamiczny wzrost liczby odwiedzających, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, potwierdza rosnącą atrakcyjność regionu oraz skuteczność inwestycji w infrastrukturę i ofertę turystyczną.

Małopolska ma jedne z najchętniej odwiedzanych wież widokowych / Shutterstock

Rekordowy rok dla turystyki w Małopolsce

Rok 2025 okazał się przełomowy dla małopolskiej turystyki. Region odwiedziło aż 29 milionów turystów, co stanowi wzrost o 10,3 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Tak imponujący wynik to efekt zarówno rosnącego zainteresowania krajowych podróżnych, jak i coraz większej liczby gości z zagranicy. Liczba turystów krajowych osiągnęła poziom 25,2 mln, co oznacza wzrost o 9,1 proc. rok do roku. Jeszcze bardziej dynamicznie rosła liczba odwiedzających z zagranicy - w 2025 roku było ich 3,8 mln, czyli o blisko 19 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rekordowe wpływy z turystyki

Wraz ze wzrostem liczby turystów, znacząco zwiększyły się także wpływy z turystyki. Szacuje się, że w 2025 roku wyniosły one 25,5 miliarda złotych, co oznacza wzrost aż o 31,8 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Statystyczny turysta krajowy podczas pobytu w Małopolsce wydał średnio 656 zł, natomiast turysta zagraniczny aż 2078 zł. Tak wysokie wydatki przekładają się na realne korzyści dla lokalnej gospodarki i branży turystycznej.

Wysoka ocena atrakcyjności regionu

Małopolska cieszy się bardzo dobrą opinią wśród odwiedzających. Według Zintegrowanego Wskaźnika Atrakcyjności Destynacji region uzyskał ocenę 4,54 punktu od turystów krajowych i 4,49 punktu od zagranicznych w pięciostopniowej skali. Tak wysokie noty potwierdzają, że oferta turystyczna województwa spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających podróżnych.

Skąd przyjeżdżają turyści?

Wśród zagranicznych gości najliczniej reprezentowani byli turyści z Wielkiej Brytanii (12,9 proc.), Niemiec (9,5 proc.), Francji (7,3 proc.) i Włoch (6,4 proc.). Znaczący udział mieli także odwiedzający z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich - każda z tych grup stanowiła po 4,8 proc. wszystkich zagranicznych turystów. Łącznie te kierunki odpowiadały za ponad 43 proc. całego ruchu zagranicznego w regionie.

Rozwój infrastruktury i transportu

Jednym z kluczowych czynników wzrostu turystyki w Małopolsce jest rozwój transportu lotniczego. Port lotniczy Kraków-Balice obsłużył w 2025 roku ponad 13,25 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 19,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego i jest najlepszym wynikiem w historii lotniska. Dynamiczny rozwój połączeń lotniczych ułatwia dostęp do regionu zarówno turystom krajowym, jak i zagranicznym.

Coraz większą popularnością cieszy się turystyka aktywna. Sieć tras rowerowych VeloMałopolska w 2025 roku odnotowała rekordowe 2,5 mln przejazdów, z największym natężeniem ruchu w sierpniu. Inwestycje w infrastrukturę rowerową przyciągają tysiące użytkowników i wzmacniają atrakcyjność regionu jako destynacji dla miłośników aktywnego wypoczynku.

Bogata oferta noclegowa i turystyczna

Małopolska dysponuje rozbudowaną bazą noclegową - w regionie działa 576 obiektów hotelarskich oferujących blisko 50 tys. miejsc noclegowych oraz 742 biura podróży. Najczęściej odwiedzane miejsca to Kraków, Zakopane, Tatrzański i Ojcowski Park Narodowy, a także popularne atrakcje, takie jak Energylandia, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kopalnia Soli w Wieliczce oraz spływ Przełomem Dunajca.

Władze regionu i przedstawiciele branży turystycznej podkreślają, że sukces Małopolski to efekt konsekwentnych inwestycji w rozwój infrastruktury, promocję oraz podnoszenie jakości oferty turystycznej. Wszystko wskazuje na to, że region utrzyma wysoką pozycję na turystycznej mapie Polski i Europy, przyciągając kolejne miliony odwiedzających w nadchodzących latach.